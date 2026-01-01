Az OTP Bank 2026-os befektetési kitekintője szerint a jelenlegi szintről már nem számítanak jelentős forinterősödésre a pénzintézet szakemberei. A beruházások 2025-ben már a harmadik évben zsugorodtak egyes költségvetési intézkedések, illetve az uniós források hiánya miatt. Meglátásuk szerint az exportot a gyenge európai növekedési kilátások sújtják.

Az OTP Bank szakemberei szerint 2026-ra 2-2,5 százalékra gyorsulhat a gazdaság növekedési üteme

– olvasható az elemzésben.

Ezt továbbra is az 5 százalék feletti bővülést mutató fogyasztás hajthatja a választás előtti intézkedéseknek és az erőteljes bérnövekedési ütemnek köszönhetően. Hozzáteszik, a beruházások emelkedhetnek, az export területén pedig az újonnan belépő gyárak, mint a BMW, vagy a CATL hozhatnak fordulatot.

Forrás: OTP Bank

A GDP 5 százalékára emelt hiánycél konzisztens 2026-ra az eddigi intézkedésekkel, viszont a tavaszi választások előtt még jöhetnek növekedésélénkítő bejelentések. Utána ugyanakkor a fokozottabb költségvetési fegyelem felé fordulhat a fiskális politika. Hozzáteszik, a magyar gazdasági mutatók közül viszont kiemelkedően jó a külső egyensúly, a folyó fizetési mérleg egyenlege a 2025-ös 2 százalékos többlet után 2026-ra 1 százalékos pluszt mutathat.

Az infláció szempontjából is „érdekes év lehet” 2026, hiszen év elején várhatóan átmenetileg a jegybank 3 százalékos célja alá esik majd az áremelkedés üteme – olvasható az elemzésben. Ez köszönhető részben az új jegybanki vezetés új árfolyampolitikájának, az alacsony olajáraknak, és a jövedéki adó emelésének elhalasztásának.

Ezt követően viszont az infláció emelkedésére kell számítani, megközelítheti a toleranciasáv felső, 4 százalékos szélét – vélik az elemzők. A felfelé mutató kockázatok nem elhanyagolhatóak az erőteljes minimálbér-emelkedés, illetve a keresletet élénkítő költségvetési intézkedések miatt sem.

Az OTP Bank szakemberei azzal számolnak, hogy az árrésstopok jövőre is érvényben maradhatnak

– emeli ki az elemzés. Hozzáteszik, ha eltörölnék őket, az akár 1 százalékpontos ugrást is jelenthetne az inflációban.

A Magyar Nemzeti Bank 2025-ben fontosabbnak ítélte a kamatcsökkentés esetleges növekedésélénkítő hatásánál a forint stabilitását és a hosszú hozamokat, a 6,5 százalékos jegybanki alapkamat így nem változott. Amennyiben az év eleji áremelés mérsékelt marad, továbbá az inflációs alapfolyamatok kedvezően alakulnak, akkor

2026-ban megnyílhat a lehetőség az irányadó kamat esetleges csökkentésére, akár két kamatcsökkentés is lehet

– vélik az OTP Bank szakértői.

Forrás: OTP Bank

Mindazonáltal nem számítanak jelentős forinterősödésre a bank szakértői. 2026 első negyedévében az euró jegyzése maradhat a mostani árfolyam környékén. A 2025 utolsó hónapjaiban tapasztalt jelentős erősödés után továbbra is 3-4 százalékkal alulértékelt lehetett a 2025-ös év végén a forint,

amelynek reális árfolyama az euróval szemben 370-375 lenne

– olvasható az elemzésben.

Számottevő forintgyengülésre nem kell számítani, a jelentős kamatkülönbözet továbbra is támogatja a forintot, az OTP Bank elemzői szerint érdemes lehet tartani a korábban nyitott pozíciókat.

A világgazdasággal kapcsolatban elsősorban az adósságráták fenntarthatósága lehet a legkomolyabb aggodalom a következő időszakban. Az OTP Bank elemzői szerint a költségvetési lazítás miatt Amerikában és az eurózónában is felmerülhet ez a kérdés. A részvénypiacok számára a laza fiskális és monetáris politikai környezet, és az emelkedő vállalati profitok továbbra is hátszelet jelentenek. Az amerikai piacot továbbra is a technológiai cégek húzhatják, mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházásaikkal. Európában pedig a védelmi kiadások növelése adhat új impulzust, a beinduló költségvetési lazítás mellett.