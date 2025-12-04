ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 4. csütörtök
50 EUR euro bank note standing on top of a pile of hungarian 20000 forint HUF Ft bank notes background. Currency devaluation illustration
Nyitókép: Getty Images/ Daniel Kadar

Elemző: a dollárgyengülés kedvező a forintnak, tartós lehet a 380-as jegyzés az euróval szemben

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Stabilan erős a forint árfolyama, a hazai fizetőeszköz többéves csúcshoz közeli szinteken mozog az euróval szemben, miközben a globális devizapiacon a dollár tovább gyengül. Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a forint szempontjából is pozitív lehet, hogyha folytatódik a dollárgyengülési trend.

Újabb és újabb csúcsokat döntött az elmúlt hetekben a forint. Csütörtökön délelőtt 381 forint felett jár kevéssel az eurójegyzése, ez minimális gyengülést jelent szerdához képest. „Összességében a 380 körüli szint közel két éves csúcsot jelent a forint szempontjából” – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője. Beke Károly emlékeztetett, hogy legutóbb 2023 végén, 2024 elején volt hasonlóan erős a magyar deviza. Szerinte a következő időszak nagy kérdése, hogy a 380-as szintet meg tudja-e őrizni hosszú távon a forint.

Közben az elmúlt napok trendje szerint erősödött az euró a dollárral szemben, és ezzel két hónapos csúcsra ért az EURUSD jegyzés, most 1,16-nál jár. „A trend jó hír lehet a forintnak: amikor a dollár erősödik, akkor az hátrányos a feltörekvő piaci kockázatosabb devizák szempontjából. Most viszont a dollárgyengülés inkább pozitív lehet a forint kilátásait illetően” – magyarázta a szakértő.

Beke Károly kiemelte, hogy a dollár árfolyamát továbbra is elsősorban a Fed várható döntései határozzák meg. „Elkezdték ismét beárazni, hogy az amerikai jegybank következő kamatdöntő ülésén ismét csökkenti majd a kamatot” – hívta fel a figyelmet az elemző hozzátéve, hogy az elmúlt hetekben csökkentek a kamatvágásnak az esélyei, de most ismét elkezdtek erre számítani a befektetők. Jövő hét szerdán tartja a következő és idei utolsó kamatdöntő ülését az amerikai jegybank, akkor derül ki, hogy valóban beigazolódnak-e a kamatcsökkentési várakozások.

A forint szempontjából is pozitív lehet, hogyha folytatódik a dollárgyengülési trend, és a tartós gyengüléssel a 380-as szintet is célozhatja az euróval szemben a magyar deviza.

„2025 alapvetően a dollár gyengüléséről szólt: az euróval szemben majdnem 13 százalékkal gyengült az amerikai fizetőeszköz. A legtöbb szakértő szerint további dollárgyengülés nem várható, de még decemberben a gyengülés kerülhet a fókuszba, és akár az 1,18 körüli szintet is tesztelheti az árfolyam” – ismertette várakozásait a Portfolio elemzője.

