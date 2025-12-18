Szereti a készpénzt? Jó hírünk van

Megjelent a Magyar Közlönyben a törvénymódosítás, amelynek értelmében február 1-től új világ érkezik az ATM-eknél, jelentősen emelkedik a havonta ingyenesen felvehető készpénzmennyiség – írta meg a Portfolio.

150 ezerről ugyanis 300 ezer forintra emelkedik a havonta díj- és költségmentesen felvehető készpénzmennyiség. Ebből a havi keretből egy hónapban maximum kétszer vehetünk fel ingyenesen készpénzt. Emellett a bankoknak 300 ezer forintra kell emelniük az ATM-ekből egy tranzakció során felvehető készpénz összegét is. Ettől még az ügyfeleknek természetesen lehetséges ennél alacsonyabb napi készpénzfelvételi limitet megadniuk – olvasható a Közlönyben.

Az elmúlt években egyébként csökkent a kártyás készpénzfelvételek darabszáma, különösen a COVID-19 2020 márciusi megjelenésével egyidőben történt jelentősebb csökkenés – derül ki az MNB pénzforgalmi jelentésének adataiból.

A Magyar Bankszövetség éles bírálatot fogalmazott meg előzetesen a lépéssel szemben. Véleményük szerint a probléma gyökere a 0,9 százalékos tranzakciós illeték, amely minden, bankautomatából történő készpénzfelvételt terhel – írta meg a Portfolio.

A javaslat valójában újabb terhet ró a bankokra, a költségeket végső soron az ügyfelek viselik más csatornákon keresztül

– figyelmeztet közleményük. A duplázással véleményük szerint számlánként havi 1350 forintról havi 2700 forintra nő a bankok tranzakciósilleték-fizetési kötelezettsége, feltéve, ha az ügyfél teljes egészében kihasználja a díjmentes készpénzfelvétel-keretét.

A Portfolio kiemeli, a kormány az utóbbi egy-két évben sorra hozta a készpénzbarát intézkedéseket: így például a készpénzes fizetés lehetősége az Alaptörvénybe is belekerült, továbbá tavasszal arra is kötelezték a bankokat, hogy minden településen legyen legalább egy ATM.