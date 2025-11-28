ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat
Nyitókép: Facebook/Budapesti Értéktőzsde

Ünnepi csengetés: 30 éve lépett tőzsdére a Mol

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

30 éve kereskednek a Budapesti Értéktőzsdén a Mol részvényeivel. A jubileumi alkalomra ünnepélyes tőzsdei kereskedésindító csengetéssel emlékeztek meg. Hernádi Zsolt, a társaság elnök-vezérigazgatója azt mondta, az elmúlt 30 év egy generációnyi időszakot ölel fel a társaság életében, amely során jelentős változásokon ment keresztül a világ és a társaság.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott: „a Mol története kiállta az idők próbáját, hiszen 30 éve zűrös világ volt, és az is kérdés volt, hogy fenn tud-e maradni a vállalatcsoport”. Az elnök-vezérigazgató a társaság tőzsdei teljesítményét is értékelte: mára egyvalami biztos, ha arról beszélünk, hogy melyik az a vállalat, amelyik megtestesíti Közép-Európát, nyugodtan merem mondani, hogy az a Mol Nyrt. Minden országában ott vagyunk, és minden országában jelentősen vagyunk ott – fogalmazott.

Egy ország gazdaságának stabilitásában nagy szerepük van az olyan jól teljesítő, külpiacokon is helytálló magyar nagyvállalatoknak, mint amilyen a Mol is – jelentette ki Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

A Molról hosszan beszélni olyan, mintha valaki arról kezdene el beszélni, hogy Lionel Messi milyen jó focista. Nem kell hosszasan bizonygatni, hogy milyen szerepet tölt be a Mol: a magyar gazdaság zászlóshajója

– fogalmazott a jegybankelnök. Hozzátette: a Budapest Értéktőzsde növekvő teljesítményéhez a Mol is hozzájárul, amely jelenleg mintegy 30 ezer kisrészvényessel és 20 százalékos tőzsdei súllyal bír.

Varga Mihály felhívta a figyelmet: a Mol három évtizedes tőzsdei jelenléte, a vállalat működése és elért eredményei transzparensen láthatók bárki számára. Ez pedig a gazdaság egészének megítélését is kedvezően befolyásolja, illetve a pénzpiacokon erősíti a magyar gazdaság iránti bizalmat – fejtette ki a jegybankelnök.

Mint mondta: ezen felül a megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak is kulcsszerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában és a gazdaság kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődésében. Varga Mihály aláhúzta: a magyar lakosság GDP-arányos pénzügyi megtakarítása, illetve jelenlegi pénzügyi vagyona meghaladja a régiós országok szintjét. A hazai háztartások GDP-arányos nettó pénzügyi vagyona a 2010-es évek elején mért 82 százalékról mára 114 százalékra emelkedett. Ez azt jelzi, hogy a magyar tőzsde jelentősége továbbra is felszállóágban van a lakossági megtakarítások számára nyújtott lehetőségek terén – fejtette ki a jegybankelnök.

KAPCSOLÓDÓ HANG

