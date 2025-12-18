Teljes gőzzel előre: 800 milliárd a vasútra

A vasúti infrastruktúra fejlesztésére Magyarország 1 milliárd euró értékű hitelt vesz fel az Európai Beruházási Banktól, 1 milliárd euró értékű hazai forrással kiegészítve. Így jövőre összesítve 800 milliárd forint értékben indulhatnak beruházások – közölte ma az Építési és Közlekedési Minisztérium.
Az ÉKM és a MÁV-csoport munkájának eredményeképpen korszerűsítésre fog kerülni mintegy 1000 kilométernyi vasúti infrastruktúra: pályafelújítás, villamosítás, lassújelek felszámolása ezekben mind-mind szerepel, csakúgy, mint az informatikai fejlesztések is.
Ebből az összegből olyan beavatkozásokat hajtanak végre, olyan szakaszokat korszerűsítenek, amelyeknek multiplikátor, tehát önmagukon túlmutató hatásai lesznek. Így például a menetrendszerűség a pályasebesség emelésével, az átbocsátóképesség javításával is fokozható.
A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében az Európai Beruházási Banktól bevont forrás felhasználásával pályafelújításokat terveznek, a következő szakaszokon:
- Hatvan–Füzesabony
- Székesfehérvár–Lepsény
- Székesfehérvár–Boba
- Győrszentiván–Hegyeshalom
- Kiskunfélegyháza–Szeged
- Pusztaszabolcs–Pécs
- Budapest-Nyugati–Szolnok
Emellett a Székesfehérvár-Porpác szakaszon a távközlési, az erősáramú rendszerek és a biztosítóberendezés felújítására kerülne sor.
A beruházások teljes térségek és az egész ország vasúthálózatára kedvező hatást gyakorolnak
– emeli ki a közlemény.
Hozzáteszik, a 10 éves vasútfejlesztési stratégiában lefektetett tervek megvalósítását az uniós pénzek „visszatartása és eltérítése” érdemben nehezíti, de csak lassítani tudja, megakadályozni nem. Ha kell, a közlekedési társaságnál a nagy beszállítókkal való tárgyalások, és az árlejtés útján leszorítják az árakat. Ezen felül ha szükséges, használt járműveket is vesznek, vagy bérelnek – ismerteti az Építési és Közlekedési Minisztérium közleménye.