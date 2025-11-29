Nagy bejelentések a MÁV-csoport vezérigazgatójától

Búcsúzik egy legenda Budapest és környékének síneiről: kivonják a forgalomból a hatvanéves MIX/A HÉV motorvonatokat - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebookra szombaton feltöltött videóban. A társaság közleménye szerint indulnak az adventi fény-járatok is.

Hegyi Zsolt vezérigazgató közölte, az év elején még négy hatvanéves motorvonat volt a HÉV motorflottájában, hármat év közben már kivontak, két járművet a HÉV nosztalgiaflottájába irányítanak. Az utolsótól szimbolikus módon fény HÉV-ként búcsúznak: a négy adventi hétvégén mindig más vonalon "még utoljára" lehet vele utazni.

Hegyi Zsolt hangsúlyozta, a HÉV-menetrend ettől nem változik, az új HÉV-ek érkezése napirenden van.

A videós bejegyzésből kiderül, a búcsúzó HÉV-szerelvény pályafutása során közel 3,5 millió kilométert futott; fény HÉV-ként 880 méter fényfüzér díszíti, és több mint 8600 LED ragyog rajta.

A Fény HÉV a délutáni és esti órákban november 29-30-án a H5-ös, december 6-7-én a H8/9-es, december 13-14-én a H6-os, december 20-21-én pedig a H7-es HÉV vonalán közlekedik majd - olvasható közleményben.

A MÁV-csoport MTI-hez eljuttatott közleményéből az is kiderül, hogy a fényvonatok (Fényszili és FényBz) november 30-tól közlekednek az ország több pontján, fő- és mellékvonalakon egyaránt megjelennek. Az országjáró szerelvényeken túl 2026. január 6-áig a Balatonfenyvesi kisvasút egy szerelvénye is ünnepi fényben közlekedik.

A VOLÁN idén ünnepi köntösbe öltözteti az Ikarus 200-as típuscsalád 1993-ban készült, jubileumi, kétszázezredik példányát: a tavaly felújított és bemutatott Ikarus 280-as csuklós nosztalgiabuszt. A jármű december 6., 7., 13., 14., 20-23. napokon közlekedik Budapestről Gödöllőre.

December 6-tól egy ünnepi díszvilágítással ellátott CREDO ECONELL 12 típusú autóbusz is szolgálatba áll a Budapest-Pilis-Esztergom útvonalon - olvasható a közleményben.