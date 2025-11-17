ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 17. hétfő
A MÁV új beszerzésének egyik darabja az 50. mozdony érkezésére szervezett rendezvényen a Magyar Vasúttörténeti Parkban 2025. november 17-én. A 100 mozdony beszerzésének felénél tart a közlekedési vállalat, december végéig még további 5 mozdony áll napi üzembe. A fennmaradó 45 jármû 2026 elsõ három negyedévében érkezik meg.
Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás

Újabb mozdonyt kapott a MÁV

Infostart / MTI

Az év elején beígért 100 újabb mozdonyból, eddig már 50-et kapott meg a MÁV - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) parlamenti államtitkára.

Csepreghy Nándor úgy fogalmazott: ha átmenetileg nincs a vasút fejlesztésére uniós forrás, akkor teremtenek máshonnan és másként, a MÁV-csoport átszervezésével és hatékonyabb működtetésével, hitelfelvétellel és járműbérlettel is.

Mint mondta, a 100 mozdony beszerzésének felénél tartanak, és december végéig még további 5 mozdony áll napi üzembe. Ezzel támogatva a menetrendszerűség javítását és tartását. A fennmaradó 45 jármű 2026 első három negyedévében érkezik, tehát

a MÁV napi működéséhez szükséges mintegy 200 mozdony közül 100 már teljesen korszerű lesz.

Az államtitkár felidézte: elindult a magyar vasút rendbetétele és felzárkóztatása. Ebben a ciklusban először olcsóbbá tették a közösségi közlekedést, ennek kapcsán az új tarifarendszert és a bérletek struktúráját említette. Ezután olyan lépéseket tettek, illetve tesznek, amelyekkel nemcsak olcsóbbá, hanem fokozatosan jobbá is tehetik a közlekedést, erről szól Lázár János 10 vállalása - jelezte.

A vállalások között szerepel a többi között 1000 autóbusz beszerzése, a késési biztosítás bevezetése és annak a 100 új vagy újabb típusú, teljesen új vagy alig használt mozdonynak a beszerzése, amelyek révén az emberek menetidőt, a MÁV csoport pedig energiát, tehát pénzt spórolhat meg, amit a flotta további megújítására és a vasúti pálya karbantartására lehet fordítani - fejtette ki Csepreghy Nándor.

Az államtitkár úgy fogalmazott: a munkához kiváló és tisztességes partnerekre van szükség, amelyek értik a szakmájukat és betartják a szavukat. Ilyen cég a világ egyik legnagyobb vasúti cége, a francia Akiem, amely stratégiai szövetséges a magyar vasúti járműflotta megújításában, és ilyen partnere Magyarországnak a korábbi osztrák kancellár, illetve vasúti vezérigazgató Christian Kern által vezetett European Locomotive Leasing - jelentette ki.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója beszédében hangsúlyozta: a mozdonyflotta fiatalítása jó az utasoknak, a mozdonyvezetőknek és a MÁV csoportnak is.

Az utasoknak azért, mert biztosabban és gyorsabban juthatnak el úticéljukhoz, ez már látszik az első 30-40 mozdony szolgálatba állítása után. A nyári főszezonban a legforgalmasabb vonalakra osztották be a korszerű járműveket, és azokon a vonalakon, ahol ezek a mozdonyok dolgoznak, fele annyi percet késnek a vonatok, mint korábban - ismertette.

Ezek a mozdonyok jobban gyorsulnak, ki tudják használni a menetrendi tartalékot és több percnyi késést is be tudnak hozni. Az érintett fővonalakon javult a rendelkezésre állás, kevesebb vonat maradt ki mozdonyhiba miatt, mint korábban - jelezte. Az újabb járművek üzembe állítása a vasutasoknak is jó, a korszerű mozdonyok sokkal jobb munkakörülményeket biztosítanak - tette hozzá. Hegyi Zsolt kiemelte:

a flottaerősítés eredményeképpen a MÁV csoport sok vontatási energiát takarít meg.

Emellett a 100 mozdonyból 60 Vectron, és ezeknél a partnerek magas, 95 százalékos rendelkezésre állást vállalnak. Összehasonlításképpen a vezérigazgató hozzátette, hogy egy régi, 60 éves mozdonynál ez az arány alig 60 százalék. Előnyként említette azt is, hogy az 50 mozdony üzembe állításával ugyanennyi, "nyugdíjas korba ért mozdonyt mentenek fel a szolgálatból" az év végén.

A 10 vállalásnak köszönhetően az elmúlt 30 év legnagyobb mozdonyflotta-felújítását hajtja végre a MÁV, a legrövidebb időn belül a legtöbb korszerű mozdony most érkezik a vasúttársasághoz - mondta. A programot jövő év végéig teljesítik, mert partnereik vállalták, hogy a korábbi 2027 márciusi határidőt előre hozzák, így 2026 október végéig mind a 100 mozdony forgalomba állhat - közölte Hegyi Zsolt.

