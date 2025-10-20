ARÉNA - PODCASTOK
Parkoló autók Budapest belvárosában 2022. szeptember 5-én. Ettől a naptól többet kell fizetni a parkolásért Budapesten, a belső kerületekben hatszáz forintba kerül óránként, miután életbe lépett az új, négy zónatípusból álló egységes fővárosi parkolási rendszer.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Újabb sarc Budapesten, még több helyen fizethetnek hamarosan az autósok

Infostart

A XIV. kerületi önkormányzat rendkívüli testületi ülésén szavazta meg a fizetős parkolási zónák kiterjesztését két zuglói helyszínen. A döntés várhatóan 2026 januárjában lép életbe, miután a Fővárosi Közgyűlés is jóváhagyja.

A kerületi vezetés indoklása szerint a fizetős zónák bevezetésére az ingyenes parkolási lehetőségeket kihasználó nagyszámú ingázó miatt van szükség, ugyanakkor a helyi gödiek kedvezményes parkolási engedélyt igényelhetnek - olvasható a zuglo.hu-n.

A fizetős parkolás a következő területeken bővül:

  • A Füredi lakótelepen, az Örs vezér tere, Örs vezér útja, Álmos vezér útja, Fogarasi út, Vezér utca, Füredi utca, Gvadányi út, Kerepesi út, Vezér utca, Ond vezér útja és Füredi utca által határolt területen.
  • Az Erzsébet királyné útja és a Csömöri út között, az Erzsébet királyné útja, Rákospatak utca, Csömöri út, Fűrész utca, Telepes utca és Lőcsei út által határolt területen.

A XIV. kerülethez szomszédos XV. kerületben is napirenden van a fizetős parkolás bevezetése, amelyre a javaslat elfogadása esetén legkorábban 2027-től kerülhet sor, a parkolási káosz és az "autótologatás" megszüntetése érdekében - írja a vezess.hu.

