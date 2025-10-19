ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 19. vasárnap
Diseased affected leaf of grapes close-up macro. Concept of protecting plantings of grapes from fungal diseases.
Nyitókép: undefined undefined/Getty Images

A helyzet komoly - már az agrárminiszter sem kertel a szőlővész ügyében

Infostart / MTI

Már 21 borvidéken van jelen a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége; országszerte védekeznek a szőlőkabócával szemben. A gazdák számíthatnak a kormányra - hangsúlyozta az agrárminiszter a Facebook-oldalára feltett videóüzenetében.

Nagy István elmondta, folyamatosan és nagy erőkkel védekeznek a szőlőtőkéket veszélyeztető súlyos fertőzés, az aranyszínű sárgaság ellen. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsával együttműködve országszerte több mint 200 szemlecsoport keresi a szőlőültetvényeken a betegségre utaló jeleket. Emellett drónos felderítést is végeznek.

A hét végéig átvizsgáltak több mint 8 ezer hektár szőlőt. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) mobil laborautója a fertőzés gyanúja esetén már a helyszínen igazolhatja a kórokozó jelenlétét - ismertette, jelezve: a szemlék a vegetációs időszak kezdetéig, illetve a metszés elvégzéséig folytathatók.

"A helyzet komoly" - hangsúlyozta Nagy István, rámutatva arra: a növénybetegség ugyan az emberre nem jelent veszélyt, de megjelenése jelentős károkat okoz a szőlősgazdáknak és a borászoknak.

Éppen ezért a fertőzés megjelenése utáni, gyorsan elfogadott akcióterv keretében 3,8 milliárd forintot különítettek el a védekezésre - közölte.

Az időjárás most segíti a védekezést, ugyanis

a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca a fagypont közeli hajnali hőmérsékleten elpusztul

- jegyezte meg.

Az agrárminiszter elmondta, a fertőzött ültetvények tulajdonosai a hatósági kényszerintézkedések miatt állami támogatást igényelhetnek. Kezdeményezték azt is, hogy az uniós alapból kiegészítve a károsultak teljes költségeik térítésére legyenek jogosultak - tette hozzá.

