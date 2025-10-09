ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 9. csütörtök Dénes
Nyitókép: Paks II. Atomerőmű Zrt.

Zöld utat kapott a Roszatom, indulhat a szállítás Paksra

Infostart / MTI

A Roszatom gépgyártó részlege (Rosatom Mechanical Engineering LLC.) mindenben megfelelt a Paks II. Zrt. audit követelményeinek, így jóváhagyták nukleáris alapú gőzfejlesztő berendezéseik szállítását a Paks II. Atomerőmű projekthez – tájékoztatott az orosz vállalat.

Mint írták, a Paks II. Zrt. szakértői, az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) felügyelői jelenlétében auditot tartottak az orosz állami Roszatom gépgyártó részlegét irányító Rosatom Mechanical Engineering LLC-nél, amely a Paks II. Atomerőmű 5. és 6. blokk nukleáris berendezései zömének szállítását koordinálja.

Kiemelték: a Paks II. Zrt. által kiadott dokumentum rögzíti, hogy a Rosatom Mechanical Engineering LLC teljes mértékben megfelel a követelményeknek és az érvényes tanúsítvány alapján a vállalat nukleáris alapú gőzfejlesztő berendezéseket szállíthat a két új blokkhoz. Az audit során a Paks II. szakemberei nem találtak nemmegfelelőséget.

A közlemény szerint jelenleg a Roszatom gépgyártó részlegének vállalatai a VVER-1200-as reaktorok gyártását végzik: az 5. blokk reaktortartály kohászati nyersdarabjainak gyártása tavaly, a 6. blokké 2025-ben kezdődött. Az 5. blokk reaktor belső berendezéseinek gyártása 2025-ben indult.

A munka megkezdése előtt a Paks II. Atomerőmű berendezéseinek előállításában részt vevő gyártóüzemek megkapták a vonatkozó nukleáris minősítési tanúsítványokat és engedélyeket – tették hozzá.

Roszatom gépgyártó részlegét irányító vállalatnál az első auditot 2018-ban tartották.

A közleményben felidézték, hogy a paksi bővítés az első korszerű orosz tervezésű atomerőmű-projekt, amely VVER-1200 reaktorokkal épül meg az Európai Unióban. A projekt a 2014. január 14-i orosz-magyar kormányközi megállapodással vette kezdetét, a létesítési engedélyt a magyar nukleáris hatóságok 2022 augusztusában adták ki, ami megerősítette, hogy a beruházás megfelel a magyar és az európai nukleáris biztonsági előírásoknak.

atomerőmű

roszatom

audit

országos atomenergia hivatal

paks ii

