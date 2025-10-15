ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.92
usd:
336.55
bux:
102964.64
2025. október 15. szerda Teréz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és a Roszatom orosz állami atomenergetikai társaság vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov tárgyalása az Oroszországi Energiahét címû rendezvényen Moszkvában 2025. október 15-én.
Nyitókép: MTI/KKM

Szijjártó Péter Moszkvából üzent a paksi betonöntésről

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Oroszországi Energiahét című rendezvényen Moszkvában járt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, és tárgyalt többek között a Roszatom vezetőjével is.

Jövő februárjáig sor kerül az első beton öntésére a paksi bővítés keretében, ami egy fontos mérföldkő, ugyanis innentől kezdve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni a projekt – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Roszatom vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott megbeszélését (képünkön) követően arról számolt be, hogy mindkét fél rendkívül elkötelezett a paksi bővítés sikere mellett.

„Magyarországnak szüksége van erre az atomerőműre, mivel ezzel az atomenergia részesedése hetven százalékra nő a hazai villamosenergia-igény kielégítésében”

– mondta Szijjártó Péter, hozzátéve: Magyarország egy szárazföld által körülzárt ország, nincsenek kőolajmezői, nincsenek földgázmezői, így a nukleáris energia a legjobb mód az ellátás biztonságának javítására.

„A következő évtized elejére szeretnénk mindkét új reaktorblokkot csatlakoztatni a hálózatra. Átnéztük az ütemtervet, amely szerint az ötödik blokk első betonja legkésőbb jövő február elején kerül a földbe” – folytatta.

„Ez nagyszerű hír, hiszen ezen ponttól kezdve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szabványai szerint is folyamatban lesz az atomerőmű építése, ami teljesen új szakaszt nyit ebben a beruházásban” – tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy

az Európai Unióban ma a magyar családok fizetik a legalacsonyabb gázárat,

és hogy ez így is maradjon, ahhoz szükség lesz hosszú távon az új paksi atomerőműre, hiszen az ország energiaigénye nő a gazdaság teljesítményének növekedésével, és annak érdekében, hogy olcsó energiával tudják kiszolgálni Magyarország növekedő energiaigényét, a nukleáris kapacitások bővítésére van szükség.

„Így tehát a két új paksi blokk megépítésével garantáljuk azt, hogy magyar családok fogják hosszú távon fizetni a legalacsonyabb gázárat Európában” – húzta alá. „Ez számunkra egy stratégiai kérdés, mi nem engedjük, hogy bármilyen nemzetközi nyomással rávegyenek minket arra, hogy emelkedjen a családok számára a földgáz ára. A rezsicsökkentés az egyik legfontosabb kérdés ma Magyarországon, és a rezsicsökkentés eredményeit mindenáron meg fogjuk védeni” – összegzett.

Kezdőlap    Gazdaság    Szijjártó Péter Moszkvából üzent a paksi betonöntésről

oroszország

moszkva

szijjártó péter

roszatom

paks ii

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai húsdarálót

Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai "húsdarálót"
Sokkal többe kerül az orosz államnak egy rokkant ellátása, mint az egyszeri kárpótlás kifizetése a halott családtagjainak. Nagyon gyakran egyébként el is tüntetik a maradványokat, mert ha nincs bizonyítva, hogy meghalt a családtag, akkor dezertőrnek minősítik, tehát a család semmilyen ellátást nem kap ezt követően – fogalmazott a katonai szakértő az InfoRádióban az ukrajnai háború orosz hadi viszonyairól. Márpedig aki kikerül a frontra, heteken belül nagy valószínűséggel meghal.
 

Szakértő az atomfegyveres NATO-hadgyakorlatról: ez most nem az oroszoknak szól

Üzbegisztán, Zöld-foki Köztársaság, Jordánia - Csemegék a vb-mezőnyről: Európán kívül már nagyon tiszta a kép

Üzbegisztán, Zöld-foki Köztársaság, Jordánia - Csemegék a vb-mezőnyről: Európán kívül már nagyon tiszta a kép

Az októberi vb-selejtezők lezárultával 28 hely kelt már el a jövő évi labdarúgó-világbajnokság 48-as mezőnyéből. A már biztos vb-résztvevők között mindössze egy az európai, másképpen: a kiadó húsz helyből tizenöt a mi kontinensünké lesz, három a Concacaf-zónáé, kettő pedig interkontinentális pótselejtezőn dől el.
 

Beszédes adat a Rossi-csapat támadóteljesítményéről

A portugál sajtó is meghajol Szoboszlai Dominik teljesítménye előtt

Marco Rossi: hinni kell, mert lehetséges

VIDEÓ
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.15. szerda, 18:00
Aszódi Attila
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kilőtt a francia tőzsde, nagy forgalommal emelkedik a 4iG - Mutatjuk, mi a legizgalmasabb most a piacokon

Kilőtt a francia tőzsde, nagy forgalommal emelkedik a 4iG - Mutatjuk, mi a legizgalmasabb most a piacokon

Mozgalmas napot zártak kedden az amerikai tőzsdék, az Egyesült Államok és Kína közötti vámháborús feszültségek mellett a meginduló amerikai negyedéves gyorsjelentési szezonra és Jerome Powell szavaira figyeltek a befektetők. Az amerikai indexek felemás elmozdulásokkal fejezték be a tegnapi kereskedést, ma reggel azonban az ázsiai tőzsdéken jó volt a hangulat, a japán és a hongkongi tőzsde nagyot emelkedett. Az európai indexek többsége is erősödik ma, különösen a francia tőzsde emelkedik az LVMH luxuscég gyorsjelentését követően, a budapesti tőzsdén pedig nagy forgalommal emelkedik a 4iG árfolyama. Ma fontos adatokra figyelnek a befektetők és folytatódik a negyedéves vállalati jelentési szezon is. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ne lepődj meg, hamarosan levelet kapsz a NAV-tól: nem fogsz neki örülni

Ne lepődj meg, hamarosan levelet kapsz a NAV-tól: nem fogsz neki örülni

Azokat az adózókat keresik meg, akik idén adtak be önellenőrzést, de az ehhez kapcsolódó pótlékot rosszul számolták ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says one of the bodies returned by Hamas is not a hostage

Israel says one of the bodies returned by Hamas is not a hostage

The fourth body of an unidentified person was brought back to Israel overnight alongside hostages Uriel Baruch, Tamir Nimrodi and Eitan Levy.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 15. 14:00
Üzentek az oroszok gázügyben
2025. október 15. 13:39
Szőlőhalál - Vesztésre áll az ember, újabb vármegyében bukkant fel a kórokozó
×
×
×
×