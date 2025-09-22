ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.1
usd:
330.57
bux:
99142
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Dráma az európai acéliparban

Infostart

Májusig a vállalkozások egyharmada váltott acélbeszállítót, augusztusban pedig nagy bizonytalanságot keltett a berendezés- és gépvásárlók körében, hogy több száz származékos termék került amerikai vámlistára.

Az amerikai importvámok miatt az érintett vállalatok egyharmada leállította vagy elhalasztotta rendeléseit rozsdamentes acélból, több mint a felük pedig újraértékeli beszerzési stratégiáját – írja a Portfolio a finn Outokumpu acélgyártó vállalat közleménye alapján.

Kati ter Horst, az Outokumpu elnök-vezérigazgatója a Reutersnek azt mondta, hogy az egyre inkább visszaeső globális kereslet is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon magasak lettek az uniós importkvóták. Várakozásai szerint az Európai Bizottság októberben intézkedéseket jelent be az acélimport korlátozására a hazai gyártók védelme érdekében. Az új szabályozás a jövő nyáron lejáró védintézkedéseket váltotta volna fel, de

a rendkívüli helyzetre való tekintettel már akár negyedévvel korábban életbe léphet.

A vezérigazgató közölte: 2025 májusáig a vállalkozások egyharmada váltott acélbeszállítót, augusztusban pedig nagy bizonytalanságot keltett a berendezés- és gépvásárlók körében, hogy több száz származékos termék került amerikai vámlistára.

Az Outokumpu működteti az egyetlen olyan bányát Európában és Észak-Amerikában, amely krómot termel. A króm kritikus fontosságú ásvány, amelyet a rozsdamentes acélgyártásban használnak, és mentesül az amerikai vámok alól. A vállalat kifejlesztett egy alacsony kibocsátású ötvözetet, amely 99 százalék krómot tartalmaz a korábbi 53 százalék helyett, továbbá azt is tervezi, hogy kísérleti üzemében a termelést napi egy tonnára emeli a jelenlegi egy kilogrammról. Kati ter Horst szerint egyértelműen a rozsdamentes acélé lesz a jövő, mivel a vásárlók fenntarthatóbbnak és erősebbnek tartják a hagyományos acélnál.

Kezdőlap    Gazdaság    Dráma az európai acéliparban

import

korlátozás

vám

acélipar

gyártás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: érezniük kell az oroszoknak, hogy nem járkálhatnak be a NATO légterébe

Kaiser Ferenc: érezniük kell az oroszoknak, hogy nem járkálhatnak be a NATO légterébe
A napokban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy vélekedett, a NATO háborúzik Oroszországgal. A nyilatkozat előtt orosz drónok repültek be Lengyelország és Románia területére, múlt pénteken pedig három orosz MiG–31-es vadászgép lépett be Észtország légterébe. Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió megkeresésére értelmezte a történéseket.
 

„Ha az Egyesült Államok is így tesz” – Putyin meglepő bejelentést tett

Tusk figyelmeztet: Lengyelország le fogja lőni a légterét sértő tárgyakat

VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kilőtt egy magyar részvény, amíg a többi szenved

Kilőtt egy magyar részvény, amíg a többi szenved

Az ázsiai tőzsdéken többnyire esés figyelhető meg hétfő reggel, ezt követően azonban jó hangulatban indult a kereskedés Európában, de délre elfogyott a lendület. Különösen a német tőzsde telejsít alul, az autóipar mélyülő válságána következtében. Idehaza sem jó a hangulat, de a Masterplast árfolyama kilőtt a reggeli órákban, miután a vállalat egy 18 milliárd forintos szerződést kötött az MVM-el. Gazdasági események szempontjából az USA-ból délután érkező chicagói Fed-index, illetve az eurózónából érkező fogyasztói bizalmi adatokra lesz érdemes ma figyelni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelem, fontos változások jönnek a budapesti fürdőkben: nézd meg, mielőtt elindulnál lazítani

Figyelem, fontos változások jönnek a budapesti fürdőkben: nézd meg, mielőtt elindulnál lazítani

A Gellért fürdő október elsejétől átmenetileg bezár a felújítási munkálatok miatt, ami változásokat hoz a főváros többi gyógyfürdőjének működésében is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
France to recognise Palestinian state as Hamas-run health ministry says Israeli strikes on Gaza kill 61

France to recognise Palestinian state as Hamas-run health ministry says Israeli strikes on Gaza kill 61

The UK, Canada and Australia announced their formal recognition on Sunday, which Israel said amounted to a "huge reward to terrorism".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 15:42
Megvan, ki lehet az MNB negyedik alelnöke
2025. szeptember 22. 14:43
Új piacra törne be a Pfizer, gigaüzlet van készülőben
×
×
×
×