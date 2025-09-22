Dráma az európai acéliparban

Az amerikai importvámok miatt az érintett vállalatok egyharmada leállította vagy elhalasztotta rendeléseit rozsdamentes acélból, több mint a felük pedig újraértékeli beszerzési stratégiáját – írja a Portfolio a finn Outokumpu acélgyártó vállalat közleménye alapján.

Kati ter Horst, az Outokumpu elnök-vezérigazgatója a Reutersnek azt mondta, hogy az egyre inkább visszaeső globális kereslet is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon magasak lettek az uniós importkvóták. Várakozásai szerint az Európai Bizottság októberben intézkedéseket jelent be az acélimport korlátozására a hazai gyártók védelme érdekében. Az új szabályozás a jövő nyáron lejáró védintézkedéseket váltotta volna fel, de

a rendkívüli helyzetre való tekintettel már akár negyedévvel korábban életbe léphet.

A vezérigazgató közölte: 2025 májusáig a vállalkozások egyharmada váltott acélbeszállítót, augusztusban pedig nagy bizonytalanságot keltett a berendezés- és gépvásárlók körében, hogy több száz származékos termék került amerikai vámlistára.

Az Outokumpu működteti az egyetlen olyan bányát Európában és Észak-Amerikában, amely krómot termel. A króm kritikus fontosságú ásvány, amelyet a rozsdamentes acélgyártásban használnak, és mentesül az amerikai vámok alól. A vállalat kifejlesztett egy alacsony kibocsátású ötvözetet, amely 99 százalék krómot tartalmaz a korábbi 53 százalék helyett, továbbá azt is tervezi, hogy kísérleti üzemében a termelést napi egy tonnára emeli a jelenlegi egy kilogrammról. Kati ter Horst szerint egyértelműen a rozsdamentes acélé lesz a jövő, mivel a vásárlók fenntarthatóbbnak és erősebbnek tartják a hagyományos acélnál.