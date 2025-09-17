ARÉNA
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
Nyitókép: Unsplash

Most a dízelesek lesznek szomorúak

Infostart

Csütörtökön kisebb árkorrekcióra készülhetünk a hazai kutak nagykereskedelmi árában. A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal.

A héten elején a benzin ára emelkedett, szintén 2 forinttal.

A holtankoljak.hu hírlevele emlékezetet arra, hogy "ma még a következő átlagárak szerint tankolhatunk" (2025. szeptember 17-én):

  • 95-ös benzin: 589 Ft/liter
  • Gázolaj: 588 Ft/liter

