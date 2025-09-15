ARÉNA
Nyitókép: mgturner/Getty Images

Mi mennyi - összehasonlították Ausztria, Szlovákia és Magyarország napi menüjét

Infostart

A Pénzcentrum felmérése szerint egy hétköznapi élelmiszercsomag ára Magyarországon, Ausztriában és Szlovákiában is hasonló, a valós különbség azonban a jövedelmekkel összevetve mutatkozik meg.

A pénzügyi lap arról ír, hogy a magyarországi élelmiszerárakat elsősorban a magas adóterhek és az alacsonyabb hatékonyság teszik magasabbá.

A vizsgálatban egy teljes napi menü (reggeli, ebéd és vacsora) árát hasonlították össze a három országban. A legolcsóbban Szlovákiában lehetett bevasárolni (5419 Ft), majd Magyarország következett (5732 Ft), míg Ausztriában volt a legdrágább (6340 Ft).

Az árak mögött meghúzódó okok között az Agrárászektor főszerkesztője, Braunmüller Lajos szerint a legfőbb tényező a magas áfa. Magyarországon az általános forgalmi adó 27 százalék, míg Ausztriában ez az érték 10 százalék, Németországban pedig mindössze 7 százalék. Emellett a magyar élelmiszerárakat olyan tényezők is befolyásolják, mint a kiskereskedelmi különadó, a népegészségügyi termékadó, valamint az ársapkák torzító hatása.

A jelentős árkülönbség ellenére az igazi vásárlóerőben mutatkozik meg a legnagyobb eltérés. Míg

egy osztrák átlagfizetésből havonta 201-szer lehetne megvenni a vizsgált napi menüt, addig a magyar és a szlovák átlagkeresetből mindössze 84-szer.

Ez az adat rávilágít, hogy a jövedelmekhez viszonyítva a magyar és a szlovák fogyasztók számára arányaiban sokkal nagyobb terhet jelent az élelmiszer-beszerzés.

24 ÓRA
