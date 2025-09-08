ARÉNA
2025. szeptember 8. hétfő
A Donald Trump amerikai elnök küldöttségének tagjaként Szaúd-Arábiában tartózkodó Elon Musk milliárdos üzletember, a Kormányzati Hatékonységi Hivatal vezetője érkezik a Szaúdi-Amerikai Befektetési Fórumra Rijádban 2025. május 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider

Elon Musk a milliárdosok fölé kerekedik

Infostart

Történelmet írhat a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója.

Elon Musk lehet a világ első billiomosa, ha a Tesla részvényesei elfogadják azt a javaslatot, miszerint bizonyos célok teljesülése esetén még több Tesla-részvényre lenne jogosult – írta meg az Index a CNN alapján.

Musk jelenleg a világ leggazdagabb embere, becsült vagyona 371-415 milliárd dollár között mozog. Ennek legnagyobb része a Tesla és SpaceX részvényeiből származik. A Dél-Afrikából származó üzletember 2021 óta számít a világ leggazdagabb emberének.

Üzleti érdekeltségei szerteágazók, vagyonának legnagyobb részét a Tesla-részvények teszik ki. Az elektromos autókat gyártó cég 2025 első két negyedévében visszaesést produkált, az év második felére viszont egy megfizethetőbb modell tömeggyártását tervezték be.

Jobb hírek érkeztek Musk SpaceX nevű űripari cégétől – augusztus végén újabb sikeres tesztrepülést hajtott végre a Starship űrhajó. A 123 méter magas Starship, teherszállító képességét bizonyítva, nyolc darab Starlink szimulátorműholdat bocsátott ki. A hordozórakéta mindeközben sikeresen visszatért.

A SpaceX mellett mostanában nagy hangsúlyt kap az ukrajnai háborúval kapcsolatban a Starlink műholdas internetszolgáltatás is. A háború 2022-es kitörése óta az ország több, mint 50 ezer terminált kapott, ennek nagy részét Lengyelország biztosítja egyébként.

Elon Musk a digitális térben is aktív, közösségi médiaplatformja, az X nagy figyelmet kapott az elmúlt időszakban. Az Európai Unió szabályozó hatóságai kifogásolják a platformon jellemző lazább moderálási szabályokat, így véleményük szerint azon elharapózott a gyűlöletbeszéd és a dezinformáció. Az üzletember többször is cenzúrának nevezte az uniós intézkedéseket, és hangsúlyozta, harcolni fog minden szabályozás ellen.

2025 elején egy időre szerepet vállalt az amerikai kormányzatban is, a DOGE nevű kormányzati hatékonysági minisztériumot vezette. Donald Trump elnök megbízásából a szervezet a szövetségi kormány optimalizálásával, a működés egyszerűsítésével, és a kiadások csökkentésével foglalkozott. Megbízatása lejárta után saját pártalapítási terveket dédelgetett, az amerikai elnök ezt akkor úgy kommentálta, Elon Musk „elszabadult”.

