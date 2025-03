Milliárdos büdzsévágások: itt az Elon Musk vezette DOGE friss listája

Az amerikai Kormányzati Hatékonysági Osztály (DOGE) bejelentette, hogy kedden 113 szerződést szüntetett meg összesen 4,7 milliárd dollár értékben, beleértve az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) Peru klímaváltozási tevékenységeire vonatkozó tanácsadói szerződését – írta a Fox News.​

Kedden "az ügynökségek 113 pazarló szerződést szüntettek meg, amelyek összértéke 4,7 milliárd dollár, és 3,3 milliárd dollár megtakarítást eredményeztek, beleértve egy 145 ezer dolláros USDA tanácsadói szerződést a 'perui klímaváltozási tevékenységekre" – posztolta a minisztérium az X-en.​

További megszüntetett kifizetések között szerepelt 5 millió dollár a nők munkahelyi részvételének növelésére Nyugat-Afrikában, 4,3 millió dollár a külföldi migráns munkavállalók támogatására Malajziában, 3 millió dollár a társadalombiztosításhoz való hozzáférés és a munkavállalói védelem javítására Banglades belső migrációjában érintett munkavállalói számára, valamint 3 millió dollár a biztonságos és befogadó munkakörnyezetek kialakítására a dél-afrikai Lesothóban.​

Great work today by @USDOL @SecretaryLCD @Sonderling47 cancelling $577M in “America Last” grants for $237M in savings, including:

- $10M for "gender equity in the Mexican workplace"

- $12.2M for "worker empowerment in South America"

- $6.25M for "improving respect for Worker's…