ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.36
usd:
341.52
bux:
104680.25
2025. augusztus 26. kedd Izsó
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Háborús "szemének" veszélybe kerülése miatt megrémült Ukrajna

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A lengyel elnöki hivatal szerint Karol Nawrocki Ukrajnát is érintő vétója ellenére az ország továbbra is hozzáfér majd a létfontosságú műholdas internethez.

Zbigniew Bogucki, a lengyel elnöki hivatal vezetője tegnap cáfolta azokat az állításokat, miszerint az, hogy Karol Nawrocki megvétózta az ukrán menekülteket támogató törvény meghosszabbítását, veszélyeztetné Ukrajna hozzáférését a Starlinkhez – írja a Portfolio.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a lengyel elnök három jogszabályt is megvétózott, köztük a háború elől menekülő ukrán állampolgárok lengyelországi tartózkodását és munkavállalását szabályozó törvény módosítását.

A Kyiv Independent tudósítása alapján Zbigniew Bogucki határozottan visszautasította Krzysztof Gawkowski lengyel miniszterelnök-helyettes vádjait, aki szerint a vétó következtében a lengyelek október 1-től nem finanszíroznák az ukránok műholdas internet-hozzáférését a Starlinken keresztül. A szóvivő az X-en azt írta:

„Az elnök vétója nem kapcsolja le Ukrajnát a Starlink internetről, mivel ennek a kapcsolatnak a költségeit a jelenleg hatályos törvény alapján finanszírozzák.”

Zbigniew Bogucki szerint a lengyel elnök által benyújtott törvényjavaslat megőrzi a jelenlegi helyzetet, a törvényhozók szeptemberben döntenek majd róla.

Ukrajna nagymértékben támaszkodik az Elon Musk nevéhez fűződő Starlink internethálózatra, a haderő is használja kommunikációhoz. A háború 2022-es kitörése óta Ukrajna több mint 50 ezer Starlink-terminált kapott, amelyből mintegy 30 ezret Lengyelország biztosított.

Karol Nawrocki a kampány során azt ígérte, hogy a lengyel érdekeket helyezi minden elé, és elmondta, szerinte csak a munkát vállaló ukránoknak kellene családtámogatást és egészségügyi ellátást biztosítani Lengyelországban, ezért vétózta meg az eredeti törvényjavaslatot.

Kezdőlap    Külföld    Háborús "szemének" veszélybe kerülése miatt megrémült Ukrajna

lengyelország

ukrajna

internet

támogatás

vétó

starlink

karol nawrocki

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így robbantja fel az ingatlanpiacot a még el sem indult Otthon Start program

Így robbantja fel az ingatlanpiacot a még el sem indult Otthon Start program

Az otthon start program bejelentése előtti héthez képest az elmúlt két hétben 77-90 százalékos keresletnövekedést mértünk, a kutatásban megkérdezett lakáskeresők közel háromnegyede (!) pedig hitelt is felvenne a lakásvásárlásához. Hatéves rekordot döntött a lakóingatlanok iránti kereslet az ingatlan.com kutatása szerint.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.26. kedd, 18:00
Hábermann Jenő
Balázs Béla díjas filmproducer
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A fél világra frászt hoz a kínaiak újabb fegyverbemutatója - Bevetésen a CNS Hupej

A fél világra frászt hoz a kínaiak újabb fegyverbemutatója - Bevetésen a CNS Hupej

A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészete bejelentette, hogy a Dél-kínai-tengeren tartott hadgyakorlaton vízre bocsátotta negyedik Type 075 típusú deszanthajóját, a CNS Hupej-t - számolt be a Defense News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még egy szektort tönkrevághatnak Trump vámjai: ezt milliók érezhetik meg a zsebükön

Még egy szektort tönkrevághatnak Trump vámjai: ezt milliók érezhetik meg a zsebükön

Az indiai gyémántipar súlyos válságban van, miután a kínai kereslet gyengülése után most az amerikai vámok emelése fenyegeti a szektor legnagyobb exportpiacát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hostage families hold protests as Israel says Gaza hospital strike deaths 'tragic mishap'

Hostage families hold protests as Israel says Gaza hospital strike deaths 'tragic mishap'

It comes after at least 20 people, including five journalists, were killed in a double Israeli strike on a Gaza hospital, the Hamas-run health ministry says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 26. 11:09
Pokoli időjárás pusztít Phoenixben
2025. augusztus 26. 10:07
Zuhan a Nissan árfolyama a nagy autóipari szakítás után
×
×
×
×