Háborús "szemének" veszélybe kerülése miatt megrémült Ukrajna

Zbigniew Bogucki, a lengyel elnöki hivatal vezetője tegnap cáfolta azokat az állításokat, miszerint az, hogy Karol Nawrocki megvétózta az ukrán menekülteket támogató törvény meghosszabbítását, veszélyeztetné Ukrajna hozzáférését a Starlinkhez – írja a Portfolio.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a lengyel elnök három jogszabályt is megvétózott, köztük a háború elől menekülő ukrán állampolgárok lengyelországi tartózkodását és munkavállalását szabályozó törvény módosítását.

A Kyiv Independent tudósítása alapján Zbigniew Bogucki határozottan visszautasította Krzysztof Gawkowski lengyel miniszterelnök-helyettes vádjait, aki szerint a vétó következtében a lengyelek október 1-től nem finanszíroznák az ukránok műholdas internet-hozzáférését a Starlinken keresztül. A szóvivő az X-en azt írta:

„Az elnök vétója nem kapcsolja le Ukrajnát a Starlink internetről, mivel ennek a kapcsolatnak a költségeit a jelenleg hatályos törvény alapján finanszírozzák.”

Zbigniew Bogucki szerint a lengyel elnök által benyújtott törvényjavaslat megőrzi a jelenlegi helyzetet, a törvényhozók szeptemberben döntenek majd róla.

Ukrajna nagymértékben támaszkodik az Elon Musk nevéhez fűződő Starlink internethálózatra, a haderő is használja kommunikációhoz. A háború 2022-es kitörése óta Ukrajna több mint 50 ezer Starlink-terminált kapott, amelyből mintegy 30 ezret Lengyelország biztosított.

Karol Nawrocki a kampány során azt ígérte, hogy a lengyel érdekeket helyezi minden elé, és elmondta, szerinte csak a munkát vállaló ukránoknak kellene családtámogatást és egészségügyi ellátást biztosítani Lengyelországban, ezért vétózta meg az eredeti törvényjavaslatot.