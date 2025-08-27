ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Fellövik a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat Starship (Csillaghajó) nevű rakétáját a Texas állambeli Boca Chicában működő indítóállomáson 2025. augusztus 26-án. Az Elon Musk dél-afrikai-amerikai mérnök, vállalkozó vezette SpaceX űrrakétájának ez a tizedik tesztrepülése.
Nyitókép: MTI/EPA/Michael Gonzalez

A NASA is tapsol: Elon Musk űrhajója újabb mérföldkövet ért el – videó

Infostart / MTI

A SpaceX Starship űrhajója tizedik tesztrepülésén kedden Starlink szimulációs műholdakat bocsátott ki, és tesztelte új hőpajzsát is a Föld légkörébe történt visszatérésekor – jelentette be Elon Musk űrvállalata.

„Izgalmas tizedik repülési teszt volt” – írta a SpaceX az X közösségi platformon. „Nagyszerű munka a SpaceX-csapattól” – gratulált ugyancsak az X-en Elon Musk.

A 123 méter magas, óriási Starship, amelynek legújabb tesztrepülését eredetileg vasárnapra tűzték ki, de előbb technikai, majd időjárási okok miatt halasztani kellett, helyi idő szerint kedden 18.30-kor indult a SpaceX texasi Starbase űrbázisáról. Az űrhajó 70 méter magas Super Heavy hordozórakétája három perccel később, több tíz kilométerre a Földtől vált le az űrhajó szintén Starship nevű felső fokozatáról, amely mintegy 30 percet töltött az űrben. Az űrhajó, teherszállító képességét bizonyítva, nyolc Starlink szimulátorműholdat bocsátott ki, először a tesztelések során. A műholdak ugyanazt a szuborbitális pályát követték, és a várakozásnak megfelelően a légkörbe való visszatéréskor elégtek. A Super Heavy hordozórakéta közben a Mexikói-öböl vizén landolt.

Elon Musk SpaceX űrvállalata kulcsfontosságúnak tartja az újrahasznosítható Starship űrhajót, mivel az a távlati célja, hogy embereket szállítson vele a Marsra. Az amerikai űrhivatal (NASA) pedig az Apolló-program óta először ismét a legénységgel történő holdraszállást tervezi a Starship segítségével.

A Starship mintegy egyórás küldetését követően az Indiai-óceán felett tért vissza a Föld légkörébe, próbára téve új hőpajzsát. Musk űrvállalata olyan külső pajzsot próbál létrehozni, amelyet a használat után csak csekély mértékben vagy egyáltalán nem kell felújítani.

„Sok ezernyi mérnöki feladat áll még előttünk, mind a hajó, mind a hordozórakéta tekintetében, de mind közül talán a legnagyobb az újrahasznosítható orbitális hőpajzs” – mondta Musk hétfőn a SpaceX élő közvetítésében.

A Starship űrhajó Ausztrália nyugati partjainál szállt le függőlegesen, orrával fölfelé az óceánra.

Sean Duffy, a NASA ideiglenes igazgatója az X közösségi platformon gratulált a SpaceX-nek. „A tizedik repülés sikere megnyitja az utat a Starship legénységgel történő repülése előtt, amely az Artemis 3 küldetés keretében visszajuttatja az amerikai űrhajósokat a Holdra” – írta az igazgató.

A NASA 2027-re tervezi, hogy űrhajósai ismét Holdra szálljanak a Starship segítségével.

