Befellegzett a legnagyobb illegális sportstreaming-oldalnak

A legnagyobb filmstúdiók és szórakoztatóipari cégek összefogásával létrejött ACE (Alliance for Creativity and Entertainment) koalíció sikeresen eltávolított egy illegális sportstreaming-oldalt az internetről – írta meg a 24.hu az Engadget alapján.

A Streameast nevű oldalt az elmúlt egy évben több, mint 1,6 milliárd felhasználó látogatta meg.

Olyan neves, egyébként fizetős sportközvetítéseket lehetett nyomon követni a felületen, mint a Bajnokok Ligája, az angol Premier League – de emellett NFL, NBA, és MLB meccseket is adtak.

Az üggyel kapcsolatban Egyiptomban, Kairó környékén két férfit tartóztattak le szerzőijog-sértés gyanújával. A The Athletic információi szerint laptopokat és okostelefonokat foglaltak le a razzia során. A nyomozók kapcsolatokat fedeztek fel a Streameast és egy egyesült arab emírségekbeli fedőcég között. Ez a cég az elmúlt tizenöt évben állítólag több, mint hat millió dollárnyi reklámbevételt mosott tisztára.

Az ACE nem először tesz ilyet, 2024-ben már lekapcsolta a világ egyik legnagyobb kalózoldal-hálózatát. Jelezték: tudnak arról, hogy számos új oldal próbálhatja betölteni a Streameast által hagyott hiányt, és vizsgálják kapcsolatukat a lekapcsolt oldal mögött álló személyekkel.