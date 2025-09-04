ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.08
usd:
337.47
bux:
104242.32
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
PITTSBURGH, PA - JUNE 08: Actor Jeff Daniels is seen before the game between the Pittsburgh Pirates and the Los Angeles Dodgers at PNC Park on June 8, 2021 in Pittsburgh, Pennsylvania. (Photo by Justin K. Aller/Getty Images)
Nyitókép: Justin K. Aller/Getty Images

Befellegzett a legnagyobb illegális sportstreaming-oldalnak

Infostart

Az ügy szálai Egyiptomig nyúlnak.

A legnagyobb filmstúdiók és szórakoztatóipari cégek összefogásával létrejött ACE (Alliance for Creativity and Entertainment) koalíció sikeresen eltávolított egy illegális sportstreaming-oldalt az internetről – írta meg a 24.hu az Engadget alapján.

A Streameast nevű oldalt az elmúlt egy évben több, mint 1,6 milliárd felhasználó látogatta meg.

Olyan neves, egyébként fizetős sportközvetítéseket lehetett nyomon követni a felületen, mint a Bajnokok Ligája, az angol Premier League – de emellett NFL, NBA, és MLB meccseket is adtak.

Az üggyel kapcsolatban Egyiptomban, Kairó környékén két férfit tartóztattak le szerzőijog-sértés gyanújával. A The Athletic információi szerint laptopokat és okostelefonokat foglaltak le a razzia során. A nyomozók kapcsolatokat fedeztek fel a Streameast és egy egyesült arab emírségekbeli fedőcég között. Ez a cég az elmúlt tizenöt évben állítólag több, mint hat millió dollárnyi reklámbevételt mosott tisztára.

Az ACE nem először tesz ilyet, 2024-ben már lekapcsolta a világ egyik legnagyobb kalózoldal-hálózatát. Jelezték: tudnak arról, hogy számos új oldal próbálhatja betölteni a Streameast által hagyott hiányt, és vizsgálják kapcsolatukat a lekapcsolt oldal mögött álló személyekkel.

Kezdőlap    Gazdaság    Befellegzett a legnagyobb illegális sportstreaming-oldalnak

sport

illegális

streaming

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály: nézzünk szembe a tényekkel

Varga Mihály: nézzünk szembe a tényekkel

Az MNB az elmúlt fél évben a stabilitásorientált szemlélet mentén törekedett és törekszik az árstabilitás elérésére, az infláció mérséklésére, és piaci reakciók alapján azt tapasztalják, hogy ezt hatékonyan teszi – jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen, Veszprémben.
VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zelenszkij belengette a háború lehetséges lezárását, utolsó esélyt kap Moszkva – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Zelenszkij belengette a háború lehetséges lezárását, utolsó esélyt kap Moszkva – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Lehet, hogy az ukrajnai háború valóban a „koreai forgatókönyvhöz” hasonlóan ér majd véget, vagyis békeszerződés és a konfliktus rendezése nélkül befagynak a frontvonalak - mondta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a francia Le Point napilapnak. Donald Trump amerikai elnök hamarosan felhívja majd Vlagyimir Putyint, hogy megtudja, „merre megyünk” az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatosan – idézi az amerikai vezetőt a Guardian. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elindult az Otthon Start, vele együtt a teljes káosz is: erről tudjon, aki felvenné a támogatott hitelt

Elindult az Otthon Start, vele együtt a teljes káosz is: erről tudjon, aki felvenné a támogatott hitelt

Szeptember elsején hivatalosan is elrajtolt az Otthon Start program, melyben 3%-os kedvezményes hitellel lehet lakást vásárolni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Funicular crash 'one of biggest tragedies', Portugal PM says as tour guide describes trying to rescue victims

Funicular crash 'one of biggest tragedies', Portugal PM says as tour guide describes trying to rescue victims

Lisbon's mayor says the city "needs answers" over the crash that killed at least 16, as police work to identify the victims.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 15:29
Varga Mihály: nézzünk szembe a tényekkel
2025. szeptember 4. 14:19
Továbbra is mehetnek személyes adataink az USA-ba
×
×
×
×