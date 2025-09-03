ARÉNA
2025. szeptember 3. szerda
Fresh beef ossobuco steak with salt, spices and herbs on textured concrete background
Nyitókép: Dmytro Chernykov/Getty Images

Brazil marhasteak a mexikói asztalon – a vámháborúk titkos nyertesei

Vendégszerző

Pár washingtoni döntés, és máris megmozdul a világ. Mexikó Kínát fenyegeti vámokkal, Brazília pedig rekordmennyiségű marhahúst szállít az USA déli szomszédjába. Egy vámháború ugyanis nem csak azokra az országokra hat, melyek vívják.

Mexikóváros közkedvelt éttermének beszerzési menedzsere a tenyerét dörzsölte. Pár perccel korábban ugyanis váratlan hírt kapott. Az Egyesült Államok új vámokat vetett ki a brazil marhahúsra. Ez nagyon jó, mondta munkatársaira kacsintva, és nem is tévedett. A marhahúsáradat, amelyet az amerikai piac elzárt, pár héten belül Mexikóba zúdult. A teherautók hosszú konvojban érkeztek Brazíliából, tele fagyasztott steakekkel.

A történet tanulsága? Az USA és Kína közti vámháború nem csupán két nagyhatalom belügye, hanem egy olyan dominó, amely az egész világgazdaságon keresztülfut, sokszor egészen váratlan módon. Ha Washington megemeli a vámot Peking ellen, azt nem csak a két ország érzi. Brazíliától Mexikóig, Kanadától Írországig számtalan helyen újra kell számolni a gazdasági terveket.

Vegyük például Mexikót. 2024-ben Kínából több mint 130 milliárd dollár értékben importált árut; főleg autókat, textilt, műanyagot. Az egyenleg drámaian negatív volt, közel 120 milliárd dolláros hiánnyal. Most, hogy az USA elkezdte lezárni a virtuális határokat, és megszűrni a nemzetközi szövetségeseinek csapatát, Mexikó hirtelen fontolgatni kezdte a kínai import megvámolását.

És itt jön a csavar. Miközben a vámháború elvileg az USA és Kína között zajlik, a valódi nyertesek és vesztesek gyakran a pálya szélén ülnek. Brazília például rekordmennyiségű marhahúst adott el Mexikónak 2025 augusztusában, több mint tízezer tonnát, egyben többet, mint az Egyesült Államoknak. Vagyis az amerikai vámok a brazil termékekre Mexikó számára olcsó importot jelentettek.

A közgazdasági kutatások szerint a fent bemutatott hatásmechanizmus nem egyedi eset, hanem általános szabály. Az úgynevezett „bystander” országok, vagyis a harmadik felek kihasználhatják a vámok okozta lehetőségeket. Az amerikai vám miatt megdrágult kínai termék helyére betörhet például egy vietnámi gyártó. A brazil steak az amerikai polcokról a mexikói tányérokra kerül. Ez olyan, mintha két megtermett férfi bunyózna az utcán, miközben a zsebükből kihulló pénzérméket valaki felkapkodná.

Azaz a vámháborúk, melyek a politikai retorikában gyakran kétszereplős játszmaként jelennek meg, a valóságban sokszereplős színelőadások. Minden ilyen bejelentés globálisan mozgatja meg a szálakat. Aki ezt az összetett és bonyolult képet jobban átlátja, és gyorsabban és helyesebben reagál, komoly versenyelőnyt faraghat a felfordulásból. Érdemes tehát figyelni az eseményeket, hogy a brazil steakek a napnak a végén a mi tányérunkon landoljanak.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense

Az Ukrajna feletti légi háború részleteiről eddig csak főleg vadászpilóták vagy helikoptervezetők számoltak be a közösségi médiában. A The Wall Street Journalnak most viszont sikerült megszólaltatnia két olyan hajózót, akik ósdinak tűnő légi járművük fedélzetéről harcolnak az orosz támadó robotokkal.
Az egészségéről szóló pletykák miatt nagy várakozás előzte meg Donald Trump kedd esti médiaszereplését. Az amerikai elnök fő bejelentése az volt, hogy egy további demokrata irányítású államba vezényel katonákat, de kitért a kínai csúcsra és az ukrajnai békére is.
 

