2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
Nyitókép: mnb

Otthon Start: máris új szabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben

Infostart

A Magyar Nemzeti Bank elnöke módosította a jövedelemarányos törlesztőrészletre és a hitelfedezeti arányokra vonatkozó szabályokat.

A Magyar Nemzeti Bank elnöke hozzányúlt a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló és az elsőlakás-vásárlókra vonatkozó keretrendszerhez a prudens és hatékony lakossági hitelezés érdekében – írja a vg.hu.

A Magyar Közlönyben megjelent jogszabály szerint ezentúl az ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott forinthitelnél és pénzügyi lízingnél a kitettség hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 90 százalékát, amennyiben a hitelkérelem benyújtásának napjáig az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek

  • nem rendelkeztek lakásban 50 százalékot elérő tulajdoni hányaddal, vagy
  • kizárólag olyan lakástulajdonnal rendelkeztek, amely – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt.

Emellett az MNB az elmúlt évek erős nominális béremelkedése okán az utoljára 2023. júliusban módosított, a magasabb, legfeljebb 60 százalékos jövedelemarányos eladósodottságot lehetővé tevő 600 ezer forintos jövedelmi küszöböt 800 ezer forintra és az adósságfék-előírások alkalmazása alól mentesítő, kis összegű hitelekre vonatkozó limitet 450 ezer forintról 550 ezer forintra emeli, valamint a bankok által javasolt egyéb technikai módosításokat is átvezeti 2026. január 1-jétől.

rendelet

mnb

adósságfék

otthon start

