ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.61
usd:
337.14
bux:
106402.19
2025. augusztus 19. kedd Huba
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Magyar vállalatok dolgoznak a globális felmelegedés megállításán

Infostart / MTI

A légkörre káros szén-dioxidból vegyipari alapanyagként hasznosítható szén-monoxid ipari méretű előállítására alkalmas technológián dolgozik a BorsodChem és a szegedi eChemicles - közölték a cégek.

Az eChemicles úttörő szabadalmazott eljárásának lényege, hogy a szén-dioxidból alacsony hőmérsékleten, elektrolízissel szén-monoxid készül - ismertették. A BorsodChem számára ez azért is nagy lehetőség, mert egyik gyártási folyamatában nagy mennyiségű, koncentrált szén-dioxid keletkezik, amit gazdaságosan leválaszthat, a keletkező szén-monoxidot pedig értékes alapanyagként fel tudja használni a műanyaggyártásban.

A két cég az eljárás ipari méretű technológiává bővítésén dolgozik, ha ez sikerül, a BorsodChem lehet az első hazai helyszín, ahol ez a magyar innováció valós környezetben is működni fog. A közlemény idézte Kruppa Lászlót, a BorsodChem vezérigazgatóját, aki szerint

a megoldás új szintet jelentene a körforgásos gazdálkodásban.

Janáky Csaba, a fejlesztő cég alapító-társtulajdonosa a közleményben megjegyezte, a szén-dioxid-tárolási és -hasznosítási technológiák fejlesztése és elterjedése szempontjából az ipari cégek szerepe kulcsfontosságú. A fejlesztés jelentőségét mutatja, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése kulcskérdés a klímaváltozás megfékezésében. A levegőbe kerülő szénvegyületeket megkötő és hasznosító eljárások képesek megfogni és hasznosítani a kibocsátott szén-dioxidot, ezért ipari alkalmazásuknak komoly szerepe lehet a jövőben a légkör karbonterhelésének megfékezésében. Szakértői becslések szerint 2050-re az EU-ban az ilyen megoldások akár az összes, technológiai alapú kibocsátáscsökkentés 21 százalékát adhatják.

A Wanhua Chemical Group részét képező BorsodChem Zrt. Európa egyik piacvezető műanyag-alapanyag és szervetlen vegyianyag gyártója. A tavaly 75 éves vállalat termékei olyan iparágak nélkülözhetetlen alapanyagai, mint például az építőipar, az autóipar, a háztartási gépek szegmense vagy a fa- és bútoripar. A világszinten is jelentékeny társaság termékeinek nagy részét Európában értékesíti, de jelen van az észak- és dél-amerikai, az afrikai, valamint a közel- és távol-keleti piacokon is.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a BorsodChem Zrt. nettó árbevétele tavaly 2,52 milliárd euró volt, míg egy évvel korábban 2,54 milliárd eurót tett ki.

A társaság 2024-ben 107,08 millió eurós veszteséggel zárt, 2023-ban viszont 86,55 millió euró nyereséget ért el.

Az eChemicles a feltörekvő szén-dioxid-leválasztási és -hasznosítási iparág szereplője. A társaság arra összpontosít, hogy úttörő elektrolizáló technológiákat fejlesszen ki és hozzon forgalomba, amelyek lehetővé teszik a vegyipar számára, hogy nyereségesen csökkentse környezeti hatását.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint az eChemicles nettó árbevétele 2024-ben 36,96 millió forint, míg egy évvel korábban 3,63 millió forint volt. A társaság tavaly 43,97 millió forintos veszteséggel zárt, 2023-ban viszont 2,39 millió forint nyereségre tett szert.

Kezdőlap    Gazdaság    Magyar vállalatok dolgoznak a globális felmelegedés megállításán

globális felmelegedés

szén-dioxid-kibocsátás

borsodchem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A csehek közeledni akarnak az oroszok felé
Tudósítónktól

A csehek közeledni akarnak az oroszok felé
A cseh külügyminisztérium az idei év második felében újraindítja a Moszkvai Cseh Központ tevékenységét, amelyet 2022 márciusa óta az Ukrajna elleni orosz invázió miatt zártak be. A központ célja, hogy online formában mutassa be a cseh kultúrát, tudományt és művészetet az orosz közönségnek. A külügyi tárca viszont hangsúlyozza, hogy Prága hivatalos álláspontja Vlagyimir Putyinnal szemben változatlan.
 

Csizmazia Gábor: minden jel arra mutat, hogy Vlagyimir Putyin az időt húzza

Erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin és Donald Trump

Trump "erős biztonsági" garanciákat ajánlott Kijevnek

Donald Trump: az orosz és az ukrán elnök találkozójának előkészítése megkezdődött

Ukrajna kész egy új biztonsági rendszer létrehozására - közölte Volodimir Zelenszkij

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött a kormány: 15 százalékos béremelés jön szeptembertől

Döntött a kormány: 15 százalékos béremelés jön szeptembertől

A kormány jelentős béremelésről döntött a kormánytisztviselőknek, amely már szeptember 1-jétől hatályos. A döntés több ezer munkavállalót érint, és hosszú távon is beépül a központi költségvetésbe.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem eszik elég zöldséget, gyümölcsöt a gyerek? Ezzel a trükkel javíthatsz a helyzeten

Nem eszik elég zöldséget, gyümölcsöt a gyerek? Ezzel a trükkel javíthatsz a helyzeten

Ahogy szeptemberben becsöngetnek, az iskolapadok mellett az uzsonnásdobozok is megtelnek, azonban nem mindegy milyen tartalommal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls Putin to propose Zelensky meeting after White House talks on Ukraine 'security guarantee'

Trump calls Putin to propose Zelensky meeting after White House talks on Ukraine 'security guarantee'

Ukraine's president, and other European leaders, held talks with Trump in Washington on Monday - Zelensky calls them the "best" so far.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 19. 10:55
Vörösbe borult az ország, nagy a baj az időjárás miatt
2025. augusztus 19. 10:43
Új funkciók könnyítik az életet a csevegőplatformon
×
×
×
×