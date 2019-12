Megszólalt Jászai Gellért a T-Systems meghiúsult adásvétele kapcsán

A felek július 9-én jelentették be, hogy tárgyalási folyamatot indítanak a T-Systems Magyarország 4iG-nek történő lehetséges eladásáról, valamint aláírtak egy nem kötelező erejű előzetes megállapodást. Kedden, a 4iG kezdeményezésére az előzetes megállapodás felmondása mellett döntöttek. Jászai Gellért elnök-vezérigazgató a Portfolionak adott interjút azzal kezdte, hogy a kedden kiadott tőkepiaci tájékoztatás, illetve sajtóanyag minden olyan információt tartalmazott, amit a felek el akartak mondani az okokról.

Hozzátette azonban, hogy októberben még akkor november közepére várták a megállapodás lezárását, ám ez elhúzódott, és alapos mérlegelés után született meg a tegnapi bejelentés.

"A visszalépésünk mögött inkább olyan dilemmák állnak, mint például az osztalékfizetési politika.

Egy ilyen volumenű tranzakcióval járó hitelfelvétel ugyanis hosszú évekre korlátozta volna a 4iG lehetőségeit. Márpedig mi már az idei csúcsév után is osztalékot akarunk fizetni" - mondta az elnök-vezérigazgató.

Tisztában vannak vele, hogy a bejelentés meglepte a befektetőket, de Jászai Gellért cáfolta a pletykákat, amelyek szerint a nagytulajdonosok között régóta nincs egyetértés, vagy hogy a 4iG más módon szerzett befolyást a T-Systems irányításában, és a cég vezetői akvizíció nélkül, párhuzamosan működtetik a jövőben a két vállalatot, illetve hogy a nagyjából egy hete tartó árfolyamesés mögött pedig a 4iG nagytulajdonosainak eladásai állnak. Hangsúlyozta:

"szeretném, ha mindenki megértené, hogy racionális és kizárólag üzleti megfontoláson alapuló döntést hoztunk."

További részletekről a titoktartáson kívül azért nem beszélt, mert a Telekom csoportra ugyanis olyan stratégiai partnerként tekintenek, akivel folytatni kívánják az üzleti együttműködést például a nagyvállalati és a közszféra számára nyújtott szolgáltatások területén.

A 4iG további céljaival kapcsolatban kifejtette: a cég organikus szinten is látványos fejlődésen ment keresztül az elmúlt egy évben. "Az, hogy az időközben 550 fő fölé növekedett szervezetünket akár akvizíciókkal, vagy más stratégiai együttműködésekkel bővítsük pedig továbbra is fontos célunk. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a 4iG minden évben huszonötszörös eredményt ér el az előző évhez képest. De jövő év végére a T-Systems felvásárlása nélkül is reális célnak tekintem, hogy a 4iG a piacvezető cégek közé érjen gazdasági eredményei alapján".

A tőzsde is reagált A 4iG árfolyama nagyot esett szerda reggel, miután kedden bejelentették, hogy a társaság nem veszi meg a T-Systemst.

A 4iG Nyrt. szerdán a Budapesti Értéktőzsde honlapján közölte tájékoztatóját a 2019-re várható IFRS szerinti konszolidált eredményéről. A társaság előrejelzése szerint a 2019. éves eredménye várhatóan nagyságrendekkel meghaladja a 2018. évi beszámolóban közölt adatokat, valamint az első három negyedévben elért teljesítménye alapján számolt időarányos eredményt.

a 4iG Nyrt. értékesítési nettó árbevétele várhatóan meghaladja a 40 milliárd forintot, a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) mutatója a 4 milliárd forintot, az adózott eredménye a 2,5 milliárd forintot.

Az igazgatóság felhívta befektetőinek, valamint a pénz- és tőkepiac szereplőinek a figyelmét arra, hogy a tájékoztatással jogszabályi kötelezettségének tesz eleget, az információk az igazgatóság jelenlegi megítélésén, és nem a társaság auditált éves beszámolóján alapulnak, így azok nem tekinthetőek végleges adatoknak.

Nyitókép: Facebook/4iG