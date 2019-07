Megszaporodhatnak a másodlagos villámkárok

Júniusban az elmúlt napok viharos időjárásából számos hétvégére jutott, azok után pedig több ezrével, akár tízezres nagyságrendben is érkeztek bejelentések a biztosítókhoz. Így volt ez az elmúlt hétvége viharai után is: már több mint ötezren fordultak a biztosítókhoz, a korábbi tapasztalatok alapján a következő két hétben a bejelentések száma a húszezret is meghaladhatja, a kifizetések összege pedig elérheti a kétmilliárd forintot - közölte a Mabisz.

A mostani bejelentések elsősorban a szélvihar, a felhőszakadás, a beázás, a villámlás okozta károkra vonatkoznak, de feltűnően sok a jégverések miatti kár is.

A viharok a főváros mellett a Balaton térségében, Észak-Magyarországon és az Alföld középső részén okozták a legnagyobb károkat.

2010 volt a mélypont A májustól augusztus végéig tartó kiemelt viharszezonban a biztosítók ebben az évtizedben már 83 milliárd forintot meghaladó összeget fizettek ki a mintegy 1,15 millió bejelentésre a lakásbiztosítási szerződések alapján. Ezen időszak alatt a 2010-es év volt eddig a katasztrófáktól leginkább sújtott. Akkor 312 ezer bejelentésre 30 milliárd forintnyi kárt térítettek meg a társaságok.

Lambert Gábor kommunikációs vezető közölte: a biztosítók azt szorgalmazzák, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, ahogy észlejük a kárt, azonnal tegyünk bejelentést, ez bizonyos esetekben egy-két nap, de akár hetes csúszással is megtörténhet, amennyiben a tulajdonos távol tartózkodik az érintett ingatlantól.

Bár a fővárosban nagyon aktív villámesemény kísérte a viharokat, az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy

a bejelentések, kárigények mindössze harmadát teszik ki a villámok okozta káresemények,

ismertette a kommunikációs vezető.

És ezek közül is nem a közvetlen, hanem a másodlagos villámkárok okoznak több gondot, amikor a becsapódás közelében a túlfeszültség miatt sérülnek az elektromos berendezésekben, magyarázta a szakember. "Mivel egyre több háztartás, egyre nagyobb értékű elektromos berendezéssel van felszerelve, egyre inkább az ilyen típusú villámkárok megszaporodására lehet számítani" – fogalmazott, hozzátéve: az újfajta biztosítások ezekre is fedezetet nyújtanak.

Lambert Gábor végezetül megjegyezte, a biztosítók arra bátorítják az ingatlantulajdonosokat, hogy tartsák be az ilyen esetekre javasolt megelőző intézkedéseket, mindenek előtt azt, hogyha hosszabb időre elutaznak, akkor próbálják áramtalanítani a nagyobb értékű berendezéseiket.

Nyitókép: Pixabay