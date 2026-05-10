Infostart.hu
2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
Egy látványos porördög az út mentén.
Nyitókép: Getty Images/rhyman007

Nem mindennapi jelenséget vettek videóra Tiszafürdenél

Különös időjárási jelenséget figyeltek meg szombaton Tiszafüred-Kócsújfalu térségében, ahol látványos porördög alakult ki. A forgószelet a Tiszafüred Időjárás Facebook-oldala örökítette meg, fotókon és videón is bemutatva, ahogy az örvény nagy mennyiségű port és törmeléket kap fel a száraz területről. A jelenség sokak számára egy kisebb tornádóra emlékeztethetett, bár kialakulása teljesen eltér attól.

A heol.hu-nak nyilatkozó meteorológus elmondása szerint a porördög inkább látványos, mint veszélyes jelenség, ugyanakkor nem érdemes túl közel menni hozzá. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a porördög mindig derült, napos időben alakul ki, míg a tornádó vagy tuba zivatarfelhőkhöz kapcsolódik.

A porördög akkor jön létre, amikor az erősen felmelegedett talaj fölött a felszálló levegő örvényleni kezd, majd magával ragadja a port, homokot és kisebb tárgyakat. A tiszafüredi jelenség ugyan nem okozott károkat, a felvételeken azonban jól látható, milyen intenzív örvénylést képes létrehozni ez a ritkább légköri képződmény.

