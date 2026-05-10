Becsüljük meg ezt az időjárást még!

A madarak és fák világnapján tökéletes természetjáró idő lesz, ugyanis még alapvetően száraz levegő marad a Kárpát-medencében, igaz, vasárnap délutántól egyre vastagabb felhők jönnek, helyenként csapadékot is hoznak.

Éjszaka is nyugodt idő volt, Magyarország legnagyobb részén derült vagy gyengén felhős volt az ég, csak északon nem volt kizárt egy-két zápor, gyenge légmozgás és 6-13 fok mellett.

Vasárnap napközben napos-gomolyfelhős idő valószínű tehát, este lehet a Dunántúlon zápor, kisebb eséllyel az ország középső területein.

Szél nem lesz, 24-28 fok között lesz a hőmérsékleti csúcs.

Hétfőn már igencsak labilis lesz fölöttünk a levegő, rengeteg villám várható, sok helyen lesz zápor-zivatar, ezek egymást követik, helyenként 30-40 milliméteres csapadékösszeg is várható, vagy ennél is több. Ez több heti adagnak felel meg.

A hidegfront kedden érkezik.