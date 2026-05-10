Akár életmentő is lehet a ChatGPT újdonsága

Az OpenAI bejelentette: új, a mentális egészségre fókuszáló biztonsági funkciót készített az OpenAI a ChatGPT-hez – írja a Gizmodo beszámolója nyomán a hvg.hu. A funkció a nagykorú felhasználók számára lesz elérhető, és lehetőséget ad arra, hogy a mesterséges intelligencia megelőzze a tragédia bekövetkezését.

A Trusted Contact (magyarul Megbízható kapcsolat) elnevezésű megoldás lényege, hogy a ChatGPT az itt megadott személynek jelzést küld, ha a rendszere, valamint a képzett személyzet is úgy látja, hogy a felhasználó önkárosítással kapcsolatos beszélgetést folytat a mesterséges intelligenciával.

Az OpenAI legfrissebb, 2025-ös adatai szerint a hetente legalább egyszer aktív felhasználóinak 0,07 százalékánál lehetett a „mentális egészséggel kapcsolatos vészhelyzet” jeleit tapasztalni, míg 0,15 százalékuk esetében magas volt az „önkárosítás vagy öngyilkosság” kockázata. Figyelembe véve, hogy a cég szerint a Föld lakosságának 10 százaléka heti rendszerességgel használja a ChatGPT-t, akár 3 millió ember is érintett lehet.

A funkció lényege tehát, hogy egy új biztonsági értesítéssel bővül a szoftver, amit a cég szakemberek, kutatók és a mentális egészséggel foglalkozó szervezetek segítségével fejlesztett ki. Az OpenAI hozzátette, a ChatGPT továbbra is arra ösztönzi a felhasználókat, hogy szükség esetén hívják a krízisvonalakat vagy forduljanak orvoshoz.

A használatához a kontaktszemély e-mail címét és telefonszámát is meg kell adnia a rendszernek, hogy az értesítést tudjon küldeni. A megadott személy ezután egy meghívót kap, amiben az OpenAI elmagyarázza a funkció lényegét, az illetőnek pedig egy hete van arra, hogy elfogadja a felkérést. Ha elutasítja, a felhasználó másik kapcsolati személyt adhat meg a fiókjában.

Ha segítségre van szüksége

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

A gyermekek a kifejezetten nekik létrehozott Kék Vonal számát is tárcsázhatják: 116 111.

Üzenetben: https://kek-vonal.hu/