2026. május 10. vasárnap
Az OpenAI által üzemeltetett ChatGPT kezdőfelülete egy kinyitott laptopon.
Nyitókép: Unsplash

Akár életmentő is lehet a ChatGPT újdonsága

A OpenAI által bevezetett újdonság a felnőtt felhasználók számára lesz elérhető, a célja pedig, hogy segítsen azoknak, akik mentális problémákkal küzdenek és esetleg veszélyben vannak.

Az OpenAI bejelentette: új, a mentális egészségre fókuszáló biztonsági funkciót készített az OpenAI a ChatGPT-hez – írja a Gizmodo beszámolója nyomán a hvg.hu. A funkció a nagykorú felhasználók számára lesz elérhető, és lehetőséget ad arra, hogy a mesterséges intelligencia megelőzze a tragédia bekövetkezését.

A Trusted Contact (magyarul Megbízható kapcsolat) elnevezésű megoldás lényege, hogy a ChatGPT az itt megadott személynek jelzést küld, ha a rendszere, valamint a képzett személyzet is úgy látja, hogy a felhasználó önkárosítással kapcsolatos beszélgetést folytat a mesterséges intelligenciával.

Az OpenAI legfrissebb, 2025-ös adatai szerint a hetente legalább egyszer aktív felhasználóinak 0,07 százalékánál lehetett a „mentális egészséggel kapcsolatos vészhelyzet” jeleit tapasztalni, míg 0,15 százalékuk esetében magas volt az „önkárosítás vagy öngyilkosság” kockázata. Figyelembe véve, hogy a cég szerint a Föld lakosságának 10 százaléka heti rendszerességgel használja a ChatGPT-t, akár 3 millió ember is érintett lehet.

A funkció lényege tehát, hogy egy új biztonsági értesítéssel bővül a szoftver, amit a cég szakemberek, kutatók és a mentális egészséggel foglalkozó szervezetek segítségével fejlesztett ki. Az OpenAI hozzátette, a ChatGPT továbbra is arra ösztönzi a felhasználókat, hogy szükség esetén hívják a krízisvonalakat vagy forduljanak orvoshoz.

A használatához a kontaktszemély e-mail címét és telefonszámát is meg kell adnia a rendszernek, hogy az értesítést tudjon küldeni. A megadott személy ezután egy meghívót kap, amiben az OpenAI elmagyarázza a funkció lényegét, az illetőnek pedig egy hete van arra, hogy elfogadja a felkérést. Ha elutasítja, a felhasználó másik kapcsolati személyt adhat meg a fiókjában.

Ha segítségre van szüksége

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

A gyermekek a kifejezetten nekik létrehozott Kék Vonal számát is tárcsázhatják: 116 111.

Üzenetben: https://kek-vonal.hu/

segítség

megelőzés

öngyilkosság

mesterséges intelligencia

openai

chatgpt

mentális probléma

ai

Fanfártól a táncig

Történelmi fordulat az energiapiacon: olyasmi történt, amire eddig csak a legsúlyosabb válságok idején volt példa

Mostanában több nagy rendszerrel kapcsolatban felmerül, hogy új időszak kezdetének lehetünk tanúi, és ez az energiarendszerre vonatkozóan is jogosnak tűnik. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint a világ belépett az elektromosság korába azáltal, hogy a globális áramfogyasztás jóval több mint kétszer olyan gyorsan nő, mint a teljes energiafelhasználás, az EMBER nevű agytröszt elemzői pedig úgy vélik, elérkezett a tiszta villamos energia korszaka. Az egyre inkább zöld forrásból előállított villamos energia szerepének növekedésében kulcsszerepet töltenek be az akkumulátoros energiatárolók, melyekkel a napenergia 0-24-ben elérhető forrássá válik, és amelyekkel - az újabb fosszilis energiapiaci sokk által katalizálva - lehetővé válik a napenergia-termelés újabb szintlépése

Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán

A gyártók egymás alá árazzák modelljeiket, miközben több típus is tartósan a 6 millió forintos lélektani határ közelében vagy az alatt maradt.

Tenerife medics poised for arrival of virus-hit cruise ship

BBC's Sarah Rainsford reports from the port in Tenerife where the MV Hondius is soon to dock, after a deadly hantavirus outbreak.

