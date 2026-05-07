Ki nyer ma? Esőt vár az ország, valahol örülni is fognak

Éjszaka a középső és keleti területeken, csütörtökön többfelé, nagyobb számban a délkeleti, keleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok.

Emellett csütörtök délután, este az Észak-Dunántúlon is megdörrenhet az ég.

Az élénk délnyugati, déli szél hajnalra a legtöbb helyen átmenetileg veszít erejéből, majd ismét több helyen élénkül meg.

Zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul.