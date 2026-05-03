2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
Elképesztő, de ezeket a funkciókat hamarosan mind megkapják az iPhone-osok

Végéhez közeledik a várakozás, hamarosan bemutatják az iOS 27-et. Ugyan még nem ismert minden leendő funkció, de pár dolog már kiszivárgott.

Már csak körülbelül két hónap, és az Apple bemutatja az idei operációsrendszer-frissítéseit, így az iOS 27-et is. Az iPhone-ok új szoftververziója a hírek szerint elsősorban javításokat hoz majd az egyre inkább elkanászodó iOS-hez, de azért lesznek majd új funkciók is – írja a Bloomberg híradása nyomán a hvg.hu.

Fejlesztve lesz az Apple Intelligence és a Siri is, emellett a Fotók alkalmazás is új funkciókat kap majd a jelentések szerint. Az app új, AI-alapú eszközeivel a felhasználók például megváltoztathatják egy fotó hátterét, vagy keretezhetik is azt. Bár az is igaz, hogy a Fotók eddig is rendelkezett pár szerkesztési lehetőséggel, például állítható a kontraszt, és filtereket is lehet használni – sőt, még egy AI-alapú radír is van a nem kívánt objektumok eltávolítására, Tisztázás néven.

A gazdasági lap szerint az az iOS 27-ben a Tisztázás az „Apple Intelligence eszközök” része lesz; emellett az „Extend” a kép hátterét változtathatja meg, míg az „Enhance” automatikusan javíthatja a fényességet és a képminőséget. Lesz még egy „Reframe” nevű eszköz is, amely utólag tudja megváltoztatni a perspektívát.

Ezekkel és a hasonló újításokkal kíván az Apple felzárkózni a versenytársakhoz, például a Google-höz és a Samsunghoz, hiszen mindkét gyártó rendelkezik már fejlett fotószerkesztő képességekkel az eszközein.

Az iOS 27-et, valamint a többi új rendszerverziót várhatóan június elején mutatja majd be a vállalat.

Mi várhat a gazdaságra Magyar Péter kormánya alatt? Friss elemzés érkezett

Magyarország esélyt kap egy 180 fokos fordulatra – kommentálta a választások eredményét friss elemzésében az Erste Bank. A cég szakemberei szerint a májusban hivatalba lépő új kormány tervezett intézkedései nem csak az uniós források felszabadításában segíthetnek, hanem növekedésbarát gazdasági környezetet is teremthetnek.

Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra

A Pénzcentrum most utánajárt, hogy mennyit fogyasztanak a háztartási klímák, és mire érdemes figyelni, ha nem akarunk sokkot kapni a villanyszámlától.

Germany says US troop withdrawal 'foreseeable' as Trump warns of more 'cuts'

In the US, two senior Republicans voice concern over President Trump's decision to pull out 5,000 troops.

