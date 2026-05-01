Fagyot hoz a május, eső is érkezhet majd

Pénteken a szétterülő gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, de az északkeleti tájak fölé vastagabb felhőzet is húzódhat.

Csapadék nem valószínű, esőt a jövő hét közepére remélhetünk.

Éjszaka mérsékelt, gyenge lesz a légmozgás, napközben az északkeleti, északi szelet élénk lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélcsendes helyeken ennél alacsonyabb, míg a vízpartok mentén, a belvárosi részeken kissé magasabb értéket is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 15 és 19 fok között várható.