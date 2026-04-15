Úton a nyár felé – időjárás

Vasárnap óta nagyobb koncentrációban volt felettünk szaharai por, de már elvonulóban van, egy tőlünk délre vonuló ciklon magával rántja a port horodzó felhőzetet, egy anticiklon érkezik térségünkbe, jobb időt hozva.

De tekintsünk a közelebbi jövőbe!

Most éjjel néhol zápor még előfordult, de a széllel együtt már ez is egyre kevésbé volt esélyes, és a hőmérsékleti mélypont sem volt hideg (6-12 fok).

És bár a szerdai nap első felében még felhősen indult, 18-23 fokig felkúszik a hőmérő higanyszála, napon még ennél melegebb is lehet, keleten lesz jobb idő.

Csütörtökön még melegebb lesz, de még eshet, elszórtan záporra lehet számítani. Pénteken zavartalan, napsütéses idő lesz, késő tavaszi hőmérsékletekkel. Szombaton szél lesz.

