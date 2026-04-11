Rekordot dönthet a hideg hétvégén – ezek a kilátások

Elkezd szakadozni, csökkenni a felhőtakaró, a gyenge esőt okozó dunántúli csapadékzóna fokozatosan a déli, délnyugati tájakra húzódik, éjjel megszűnő jelleggel számíthatunk arrafelé további kisebb esőre.

Szombaton a felhős vidékeken tovább szakadozik a felhőzet, a napos részeken pedig délutánra gomolyfelhők képződnek, amelyekből csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, éjszaka a legtöbb helyen szélcsend várható.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +5 fok között valószínű, ennél hidegebb idő nagyobb területen a keleti, északkeleti harmadban lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 11 és 16 fok között alakul.