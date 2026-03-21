Nem a napé lesz a főszerep, de már kanyarban a változás

Szombaton túlnyomóan felhős idő várható, de rövidebb időszakokra felszakadozhat a felhőzet, kisüthet a nap. Eső, záporeső néhol – főképp az ország északi részén és a Dunántúlon – előfordulhat. A keleti szél sokfelé megélénkülhet, ami kicsit szakíthatja, gomolyosíthatja majd a felhőzetet, de így is csak rövidebb napos periódusokra számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű.

Vasárnap is hasonló időjárás várható, de ekkor inkább a nyugati, délnyugati országrészben van esély gyenge csapadékra. Majd a hétfői napon folytatódik a felhős időjárás, míg keddre és szerdára naposabbra fordul az időjárás, miután a magasban enyhébb légtömegek érkeznek fölénk – derül ki a HungaroMet videós előrejelzéséből.