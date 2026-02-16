ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.92
usd:
319.3
bux:
126964.02
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy autó ónos eső miatt lefagyott oldalsó tükre.
Nyitókép: Getty Images/mbbirdy

Durva, télikabátos reggelek jönnek – videó

Infostart

Éjjel fokozatosan veszített erejéből a vasárnapi szél, hajnalban országosan fagyott. A következő napokban is változékony időnk lesz, vegyes halmazállapotú csapadék több alkalommal is előfordulhat.

Éjszaka legyengült a szél, ez is segítette, hogy farkasordító hideg legyen hajnalban a néhány tavaszias reggel után (-7 és -1 között voltak a minimumok).

Hétfő napközben erősen felhős, borult időre számíthatunk, de egyszer-egyszer előbukkanhat a nap, csapadék: kezdetben legfeljebb hószállingózás jöhet, délutánra jöhet egy összefüggő csapadékzóna, de csak a déli megyékben, vegyes halmazállapotban.

Már szinte mindenhol olvadni fog napközben, de azért nem lesz meleg.

És marad is a változékony idő, hol fog esni, hol nem. És a csúcshőmérséklet is ugrálni fog, tág határok között.

Kezdőlap    Életmód    Durva, télikabátos reggelek jönnek – videó

időjárás

fagy

tél

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Fradi az új Pro Recco, a Vasas támogatót keres – vízilabda-BL-elemzés Faragó Tamástól

A Fradi az új Pro Recco, a Vasas támogatót keres – vízilabda-BL-elemzés Faragó Tamástól

A BL-csoportjában első helyen végző FTC-nek nemcsak az első kerete nagyon erős, hanem az utánpótlása is, ami folyamatosan merítési lehetőséget biztosít a szakmai stábnak arra, hogy az egyes meccseken újabb és újabb fiataloknak adjon játéklehetőséget – mondta az InfoRádióban a Nemzet Sportolója. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó szerint a Vasas jövője szempontjából az a fő kérdés, hogy sikerül-e új, tőkeerős szponzort találni vagy sem.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tömegesen menekülnek a szakemberek az Egyesült Államok egyik legfontosabb minisztériumából: kiderült, mi áll a háttérben

Tömegesen menekülnek a szakemberek az Egyesült Államok egyik legfontosabb minisztériumából: kiderült, mi áll a háttérben

Távozik posztjáról John Hurley, az amerikai pénzügyminisztérium szankciókért felelős helyettes államtitkára, miután hónapok óta tartó feszültség jellemezte viszonyát Scott Bessent pénzügyminiszterrel a szankciós politika irányvonalát illetően.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rab Árpád: ha nincs jövőképünk, sosem fogjuk tudni megépíteni a jövőt

Rab Árpád: ha nincs jövőképünk, sosem fogjuk tudni megépíteni a jövőt

&quot;Nehéz megválaszolni, hogyan tudunk hosszú távon úgy együttműködni egy géppel, hogy közben megőrizzük a saját értékeinket&quot; - állítja Rab Árpád jövőkutató, aki összességében mégis rendkívül optimista a technológiai fejlődéssel kapcsolatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi criticised after saying all Epstein files have been released

Bondi criticised after saying all Epstein files have been released

Lawmakers, including those who wrote the law requiring their publication, argue the release is insufficient.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 15. 19:32
Minden nap új évszak lesz a héten
2026. február 15. 18:15
Telitalálat a lottón! – 42 darab ötös
×
×
×
×