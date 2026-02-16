Durva, télikabátos reggelek jönnek – videó

Éjszaka legyengült a szél, ez is segítette, hogy farkasordító hideg legyen hajnalban a néhány tavaszias reggel után (-7 és -1 között voltak a minimumok).

Hétfő napközben erősen felhős, borult időre számíthatunk, de egyszer-egyszer előbukkanhat a nap, csapadék: kezdetben legfeljebb hószállingózás jöhet, délutánra jöhet egy összefüggő csapadékzóna, de csak a déli megyékben, vegyes halmazállapotban.

Már szinte mindenhol olvadni fog napközben, de azért nem lesz meleg.

És marad is a változékony idő, hol fog esni, hol nem. És a csúcshőmérséklet is ugrálni fog, tág határok között.