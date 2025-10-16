Léteznek módszerek a lehető legolcsóbb repülőjegy-vásárlásra

A repülőjegyárak első számú mozgatórugója a kereslet. Az iskolai szünetek, hosszú hétvégék és ünnepek idején az árak az egekbe szöknek. De kevesen tudják, hogy nem csak a magyar iskolai szünetek számítanak: ha például Olaszországban vagy Németországban kezdődik a vakáció, a budapesti járatok ára is megugorhat – írja sajtóközleményében a repjegy.hu.

Ha mindenképpen kiemelt időszakban – ünnepek alatt, iskolai szünetben – és kiemelt városba, például Párizsba vagy Berlinbe szeretnénk utazni, akkor ne sokat várjunk a foglalással, minél előbb vásároljuk meg a jegyeket, mert az időponthoz közeledve emelkedni fognak az árak.

Régen mindenki a keddi napokra vadászott, de a „Tuesday deal” ma már csak legenda. A repülőjegyárakat valós időben frissülő algoritmusok határozzák meg – vagyis az ár akár óránként is változhat.

Ami viszont biztos:

fapados járatoknál 3-4 hónappal indulás előtt lehet a legjobb árakat találni,

hagyományos légitársaságoknál pedig akár egy évre előre is érdemes figyelni.

A légitársaságok ma már adat alapján áraznak. Céljuk, hogy minél többet tudjanak a vásárlóról, és így minél inkább személyre szabják az árakat. Ezért nemcsak az számít, mikor keresünk jegyet, hanem az is, honnan, milyen eszközről, hányszor nyitjuk meg ugyanazt az útvonalat. A jövő az adatvezérelt, perszonalizált utazás felé tart, így az utazási szokásaink egyre nagyobb szerepet kapnak az árképzésben. Ha gyors egymásutánban újra rákeresünk ugyanarra az útvonalra, előfordulhat, hogy az ár magasabbnak tűnik – pedig csak „lefoglalták” a helyet a rendszerben. Pár perc múlva visszaeshet az eredeti árra.

Egy háromgyermekes család számára a valódi spórolás a csomagolásnál kezdődik. Nem kell minden családtagnak külön feladott poggyász: egy-két nagy bőrönd és pár kézipoggyász elég. Egyetlen feladott bőrönd ára is egy plusz programot jelenthet a nyaralás alatt. A fapados légitársaságok gyakran kisebb, távolabbi reptereket használnak, ezért érdemes beleszámolni a transzferköltséget is. Néha egy közeli városból induló járat jóval olcsóbb – és így két várost is láthatunk egy út alatt.

A fapados légitársaságoknál gyakran lehet spórolni azzal is, hogy két külön egyirányú jegyet vásárolunk meg egy helyett. Azonban érdemes résen lenni: ha két külön foglalásról van szó, az utat külön járatként kezelik. Ez azt jelenti, hogy az utazás folytatásához újra el kell végezni a check-int, és ha van feladott poggyász, azt ismét fel kell adni – tehát több szervezést igényel, de a megtakarítás sokszor megéri a plusz köröket.