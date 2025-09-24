ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Megoldódni látszik a világhírű turistacélpont körüli botrány

Infostart

A perui romvárosnál, Machu Picchúban hétfőn megállapodás született a látogatók szállításáról.

A helyi közösségek, amelyek a múlt héten blokád alá vonták a perui Machu Picchút, az inkák híres erődítményét, végleg felhagytak akciójukkal, miután megállapodás született a látogatók szállításáról – jelentették be a helyi hatóságok.

A tüntetők több alkalommal is blokkolták a régészeti lelőhelyhez vezető vasútvonalat. Azt követelték, hogy a busztársaság, amely a látogatókat szállítja az Aguas Calientes pályaudvartól az erődítményig, távozzon. Véleményük szerint a harminc év után lejáró koncessziós szerződést egy, a közösségükből származó vállalatnak kellett volna átvennie.

Két vállalat végül a kormány közvetítésével megállapodásra jutott, miután szerdán felfüggesztették a tiltakozást.

„A mobilizáció véget ért. A lakosok (...) Limában gyűltek össze, ahol több megállapodás is született” – közölte az AFP francia hírügynökséggel Oscar Luque, a lakosok képviselője. Elmondása szerint a helyi közösségek tulajdonában lévő Consettur Machupicchu és Inversiones Sumaq San Antonio de Torontoy nevű vállalatok megállapodtak abban, hogy „négy hónapig” közösen biztosítják a látogatók szállítását, mielőtt pályázatot írnak ki.

Legalább 2300 turista, köztük sok külföldit, menekítettek ki a helyszín környékéről, vagy saját erejükből távoztak onnan kedd és szerda között a múlt héten, a vonatok leállása miatt. A hatóságok szerint a blokádok során a rendőrséggel történt összecsapásokban legalább 14 rendőr megsérült.

A Machu Picchu, amely 1983 óta az Világörökség része, hivatalos adatok szerint naponta átlagosan 4500 látogatót fogad. A 2438 méter magasan fekvő erődítményt a 15. században Pachacutec inka uralkodó (1438–1470) parancsára építették. Száztizennégy éve, 1911-ben bukkant rá az amerikai felfedező, Hiram Bingham.

