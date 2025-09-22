ARÉNA
2025. szeptember 22. hétfő
Closeup of a caucasian adult person pressing on ATM machine keypad number to withdraw cash money.
Olcsó, de ravasz trükkel szerezhető vissza az ellopott bankkártya

Az egyre kifinomultabb bankkártyás csalások és lopások ellenére létezik egy egyszerű trükk, amellyel a pórul járt kártyatulajdonosok megvédhetik pénzüket. A módszer a hamis PIN-kód matrica használatán alapul, amelyet közvetlenül a bankkártyára kell ragasztani.

A technika lényege, hogy egy hibás, négyjegyű számkombinációt írunk fel egy kis matricára, amit a kártyára helyezünk. Az ötlet a "pincsalás" nevű tolvajlási módszer megelőzésére szolgál. A tolvajok gyakran megpróbálnak pénzt felvenni az ellopott bankkártyával. Amennyiben a kártya tulajdonosa elhagyta a pénztárcáját, vagy azt ellopták, a tolvajok gyakran abban bíznak, hogy a PIN-kódot feljegyezték a kártya közelébe. A hamis kód látványa azt a benyomást kelti bennük, hogy a kártya tulajdonosa is felírta a kódot – ami alapvetően rossz szokás –, de eközben nem sejtik, hogy a kód hamis - írja a blikk.hu egy német lap nyomán.

A tolvaj így háromszor próbálkozik a helytelen kombinációval az ATM-nél, ami a kártya automatikus letiltásához és bevonásához vezet. Ennek eredményeképpen a tolvaj nem tud pénzt felvenni, és a kártyatulajdonosnak csupán a bankjával kell felvennie a kapcsolatot, hogy letiltassa a kártyát, és újat igényeljen. A pénz a számlán biztonságban marad.

A szakemberek azonban kiemelik, hogy ez a módszer csak egy a lehetséges védekezési módok közül. Az alapvető biztonsági tanácsok továbbra is érvényesek:

  • Soha ne használjon könnyen kitalálható PIN-kódot (pl. születési dátum, „1234”).
  • Soha ne adja meg a PIN-kódját telefonon vagy e-mailben senkinek, még a banki ügyintézőnek sem.
  • Mindig takarja a billentyűzetet, amikor PIN-kódot üt be.
  • Figyeljen az ATM-ek szokatlan jellemzőire, amelyek kártyamásolásra utalhatnak.

