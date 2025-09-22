Olcsó, de ravasz trükkel szerezhető vissza az ellopott bankkártya

A technika lényege, hogy egy hibás, négyjegyű számkombinációt írunk fel egy kis matricára, amit a kártyára helyezünk. Az ötlet a "pincsalás" nevű tolvajlási módszer megelőzésére szolgál. A tolvajok gyakran megpróbálnak pénzt felvenni az ellopott bankkártyával. Amennyiben a kártya tulajdonosa elhagyta a pénztárcáját, vagy azt ellopták, a tolvajok gyakran abban bíznak, hogy a PIN-kódot feljegyezték a kártya közelébe. A hamis kód látványa azt a benyomást kelti bennük, hogy a kártya tulajdonosa is felírta a kódot – ami alapvetően rossz szokás –, de eközben nem sejtik, hogy a kód hamis - írja a blikk.hu egy német lap nyomán.

A tolvaj így háromszor próbálkozik a helytelen kombinációval az ATM-nél, ami a kártya automatikus letiltásához és bevonásához vezet. Ennek eredményeképpen a tolvaj nem tud pénzt felvenni, és a kártyatulajdonosnak csupán a bankjával kell felvennie a kapcsolatot, hogy letiltassa a kártyát, és újat igényeljen. A pénz a számlán biztonságban marad.

A szakemberek azonban kiemelik, hogy ez a módszer csak egy a lehetséges védekezési módok közül. Az alapvető biztonsági tanácsok továbbra is érvényesek: