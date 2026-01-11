Három új funkcióval kívánt boldog új évet a WhatsApp

Három új funkcióval nyitotta meg az új évet a WhatsApp, aminek elsősorban azok örülhetnek, akik csoportos csevegéseket is használnak – írja a hvg.hu.

Az egyik újdonság, hogy a felhasználók mostantól címkéket adhatnak saját magukhoz egy csoportos csevegésen belül. Ennek köszönhetően jelezhetik a többi tag számára, hogy milyen szerepkörben vannak jelen az adott csevegésben.

Fontos azonban tudni, hogy az egy adott csoportnál megadott címke csak arra a csoportra érvényes, azaz minden egyes csevegésnél külön-külön be kell állítani.

Látványos újdonság is érkezett, ugyanis a felhasználók mostantól bármelyik szóból matricát készíthetnek, amit hozzáadhatnak a már meglévő gyűjteményükhöz, vagy egyedi matricaként is felhasználhatják egy csevegésnél.

A harmadik újítás pedig, hogy az applikáció bővült egy eseményemlékeztetővel, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy amikor létrehoz és a csevegés résztvevői számára elküld eseményeket, akkor meghatározza, mikor emlékeztesse az érintetteket az adott eseményre. A WhatsApp ezzel szeretné biztosítani, hogy az adott dologról kevesebben maradjanak le.

A cég már kiadta a felsorolt újdonságokat, így ha Önnél még nem jelentek meg a funkciók, akkor érdemes frissítenie az alkalmazást.