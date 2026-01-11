ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 11. vasárnap Ágota
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Három új funkcióval kívánt boldog új évet a WhatsApp

Infostart

Azok, akik a csoportos csevegést is használják az applikációban, több újdonságnak is örülhetnek.

Három új funkcióval nyitotta meg az új évet a WhatsApp, aminek elsősorban azok örülhetnek, akik csoportos csevegéseket is használnak – írja a hvg.hu.

Az egyik újdonság, hogy a felhasználók mostantól címkéket adhatnak saját magukhoz egy csoportos csevegésen belül. Ennek köszönhetően jelezhetik a többi tag számára, hogy milyen szerepkörben vannak jelen az adott csevegésben.

Fontos azonban tudni, hogy az egy adott csoportnál megadott címke csak arra a csoportra érvényes, azaz minden egyes csevegésnél külön-külön be kell állítani.

Látványos újdonság is érkezett, ugyanis a felhasználók mostantól bármelyik szóból matricát készíthetnek, amit hozzáadhatnak a már meglévő gyűjteményükhöz, vagy egyedi matricaként is felhasználhatják egy csevegésnél.

A harmadik újítás pedig, hogy az applikáció bővült egy eseményemlékeztetővel, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy amikor létrehoz és a csevegés résztvevői számára elküld eseményeket, akkor meghatározza, mikor emlékeztesse az érintetteket az adott eseményre. A WhatsApp ezzel szeretné biztosítani, hogy az adott dologról kevesebben maradjanak le.

A cég már kiadta a felsorolt újdonságokat, így ha Önnél még nem jelentek meg a funkciók, akkor érdemes frissítenie az alkalmazást.

Kezdőlap    Életmód    Három új funkcióval kívánt boldog új évet a WhatsApp

whatsapp

újév

alkalmazás

felhasználó

újdonság

csevegés

funkció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra

Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra
Országos kongresszuson mutatta be a Fidesz–KDNP a 106 egyéni képviselőjelöltjét a 2026-os országgyűlési választások előtt. A kongresszus mottója: „Fidesz – a biztos választás”. Orbán Viktor miniszterelnök felszólította a Fidesz-jelölteket, hogy a Lázárinfókhoz hasonlóan álljanak szóba mindenhol mindenkivel, és mindenképp beszéljenek a háborúról, a migrációról és a genderőrületről. Migránsok vagy biztonság? Gender vagy család? Béke vagy háború? – ez a választások tétje Orbán Viktor szerint.
 

Közzétették: itt a kormánypártok 106 egyéni képviselőjelöltje

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tanulságos precedens: mindent megváltoztathat Amerika húzása a távol-keleti lőporoshordóban

Tanulságos precedens: mindent megváltoztathat Amerika húzása a távol-keleti lőporoshordóban

Az Egyesült Államok 2026 elején felforgatta az egész világot azzal, hogy beváltották Donald Trump amerikai elnök ígéretét, és katonailag beavatkoztak Venezuelában. Bár rengeteg még a kérdés helyben a politikai szempontoktól a gazdasági dilemmákon át egészen a katonai részletekig, már megy is a találgatás, hogy mikor ismétlődhet meg az akció. A helyzet az, hogy korántsem biztos, hogy a következő hasonló művelet szintén amerikai lesz, ugyanis Washington most példát mutathatott más hatalmak számára is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban

Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban

Hogyan érdemes nekivágni, hogy ne hibázzunk? Erről mesélt Szabó Miklós, aki saját kezűleg újított fel egy öreg vályogházat a nógrádi, eldugott kis faluban, Vanyarcon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'There wasn't even time for CPR': Iran medics describe hospitals overwhelmed with dead and injured protesters

'There wasn't even time for CPR': Iran medics describe hospitals overwhelmed with dead and injured protesters

Hundreds of people are believed to have been killed or injured by the security forces, with more than 70 bodies brought to one hospital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 10. 05:50
Egek! Tényleg mikróba tesszük ezt?
2026. január 10. 05:13
Ez a hideg most nem lesz vicces, csak a nap mosolyog – videó
×
×
×
×