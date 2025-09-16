Aki sok csípőset eszik, tovább él és ellenállóbb a szívbetegségekkel szemben

Két külföldi kutatás is bebizonyította, hogy a csípős ételek, fűszerek rendszeres fogyasztása jótékonyan hat agyunk és szívünk működésére – írja az agroinform.hu.

Az egyik egy kínai kutatás, ami azt állítja, hogy akik rendszeresen fogyasztanak csípős ételeket – főleg chilit –, azok kevésbé vannak kitéve iszkémiás szívbetegségnek vagy agyi érelzáródással járó stroke-nak. A felmérés során több mint 54 ezer felnőtt ember étkezési szokásait követték nyomon. Egyebek mellett kiderült az is, hogy akik hetente 6-7 alkalommal ettek csípőset, jelentősen alacsonyabb kockázatot mutattak a súlyos szív- és agyi betegségekkel szemben.

A tanulmányban azt írják, a csípősséget a kapszaicin nevű vegyület idézi elő, ami fokozza a nitrogén-oxid termelését, segíti az erek ellazulását és javítja a véráramlást. A chili persze nem megoldás minden szívproblémára, de fogyasztásával egészségesebb életmódot folytathatunk a kínai kutatás szerint.

Ugyanebben a témában készült egy olasz vizsgálat is, ami megállapította, hogy

a heti több alkalommal csípőset fogyasztók körében alacsonyabb a halálozási arány.

Túlzásba azonban nem szabad vinni, a mérsékelt, rendszeres fogyasztás hat jótékonyan a szervezetünk működésére.

A portál megjegyzi: a kutatások megfigyeléseken alapulnak, ezért százszázalékos biztonsággal nem lehet kijelenteni, hogy önmagában a chili a felelős a jobb egészségért, mert elképzelhető, hogy az erős ízek kedvelői általában is tudatosabban élnek. A kutatók ugyanakkor jelezték, folytatják az elemzéseket, hogy még pontosabb adataik legyenek arról, hogyan hatnak a csípős ételek a vérnyomásra, a koleszterinre és az érrendszer működésére.