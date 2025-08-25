Hideg reggelek a kiskertben, avagy a metszésben komoly félreértés van

A mediterrán eredetű, melegkedvelő növények – például a paradicsom, paprika, padlizsán vagy a bazsalikom – érzékenyen reagálhatnak a hűvös éjszakákra. Ha az időjárás-előrejelzés 10°C alatti minimumot jósol, érdemes ezeket esténként védeni.

takarással (pl. fátyolfóliával vagy kertészeti textillel),

mozgatható cserepes növények esetén beltérbe vinni őket éjszakára.

Bár még a meleg visszajöhet, ez a több, mint 15 C fokos lehűlés ez messze megterheli a növényeket is, nemcsak minket embereket.

Ne siessen a metszéssel

Sokan augusztus végén szeretnék „lezárni” a kertet, és metszésbe kezdenek. Azonban ebben az időszakban a metszés – különösen a fás szárú növényeknél – nem mindig szerencsés.

A friss metszési felületek érzékenyebbé teszik a növényeket a hidegre, és megrövidítik a felkészülési időt a télre.

Célszerű megvárni a szeptember közepét-végét, amikor az időjárás már kiszámíthatóbb. Ráadásul ha megmarad az esős idő, akkor a betegségek is jobban terjednek a sebfelületeken, így érdemes a nagyobb vágási felületeket sebkezelni fagéllel.

Figyeljen az öntözésre

A hőmérséklet csökkenésével csökken a párolgás is, így az öntözést is érdemes módosítani. Ne öntözzön túl bőségesen – különösen este –, mert a nedves talaj és a hűvös éjszaka együttese kiváló táptalaj a gombás betegségeknek.

Reggelente öntözze a növényeket, így estére kiszáradhat a lombozat.

Ellenőrizze a talaj nedvességtartalmát, ne csak megszokásból öntözzön.

Ilyenkor több hobbikertész panaszolja, hogy a gyep elkezdett tönkremenni. Többnyire már a túl sok öntözés hoz gombabetegségeket, így a gyepnél is figyeljünk és ha indokolt, csökkentsük az öntözőrendszernél az öntözések számát.

Használjon őszi tápanyagokat

Ez az időszak ideális arra, hogy káliumban gazdag tápoldattal erősítse meg a növények immunrendszerét. A kálium segít a sejtfalak megerősítésében, ami fontos a hideg elleni védelemben. Kerülje a nitrogén dús trágyákat, mert azok új hajtásnövekedést idéznek elő, ami érzékenyebb a lehűlésre. A növények immunerősítése is fontos, melyhez a Trichoderma gombák jó szolgálatot tudnak tenni lombra kipermetezve.

A nyár végi lehűlés nem jelent feltétlenül gondot, ha időben reagál a változásokra - mondja a szakértő. Egy kis odafigyeléssel kertje nemcsak túléli ezt az átmeneti időszakot, de új lendületet is kaphat a következő szezonra. Kertészkedjen örömmel, és élvezze a természet minden arcát – még a hűvös esték romantikáját is.