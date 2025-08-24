Szexuális játékaink is kiderülhetnek a fogorvosnál

A sonline.hu cikke egy Babócsán élő fogorvosi asszisztens, Lovász László elmondása alapján készült. A szakember szerint a szájüreg vizsgálata során a fogorvosok rengeteg információt szerezhetnek a páciensről.

Nem csupán a szuvasodás és a fogkő mennyiségét tudják felmérni, hanem a szájnyálkahártya elváltozásaiból következtethetnek például rákos megbetegedések gyanújára is.

Lovász László azt is megerősítette, hogy a szájüregben látható tünetek utalhatnak életmódbeli szokásokra is, mint például a drogfogyasztás, vagy

akár az orális szex gyakorisága.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a jelek más okokból is megjelenhetnek, így a vizsgálat során az orvosoknak a teljes képet kell figyelembe venniük. A szakember szerint a fogak állásának rendellenességei vagy a kirepedezett szájüreg is jelezhet problémákat.

Az asszisztens elmondta, hogy az emberek többsége fél a fogorvostól, és csak akkor keresi fel a rendelőt, amikor már nagy a baj. Sokan öndiagnózist állítanak fel, és foghúzás miatt érkeznek, holott a problémát egyszerűbb beavatkozással is lehetne orvosolni. Kiemelte a megelőzés és az időben történő észlelés fontosságát, mivel a korai felismerésnek köszönhetően a betegségek könnyebben kezelhetők.

Fotónk illusztráció.