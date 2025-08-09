Mindenki mosolygott - különös vendéggel úszhattak együtt az egri strandolók

A szokatlan úszó a hírek szerint magabiztosan rótta a hosszokat, nagy derültséget okozva a fürdőzők körében. A mulatságos jelenetről egy olvasó videót is készített - számol be a heol.hu.

Bár a kis versenyző nem nevezett egyetlen úszószámban sem, a medencébe érkezése azonnal felkeltette a strandolók figyelmét.

Sokan mosolyogva figyelték, ahogy a kacsa saját versenyszámát teljesíti a hűsítő habokban.

A látvány annyira aranyos volt, hogy a fürdőzők egymás után kapták elő a telefonjukat, hogy megörökítsék a pillanatot - számolt be a lap.