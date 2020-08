Zivatarok is lesznek a hőségben - hétvégi menetrend és figyelmeztetések

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szombaton a leghidegebb órákban 15-22 fok lesz. Napközben 30-35 fokig melegszik fel a levegő.

A hőség miatt Budapestre, valamint 14 megyére - Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna - adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Kitértek arra is, hogy szombaton főként a déli területeken néhol kialakulhat zivatar, amelyet átmeneti szélerősödés, intenzív csapadék, illetve jégeső kísérhet. Zivatarveszély miatt Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

A meteorológiai szolgálat korábban azt közölte: Európában és Magyarországon is beköszönt a tartós hőség. Európa egyes részein hőhullámra is számítani kell: Spanyolország és Franciaország térségében több helyen 35-40 Celsius-fokos csúcsokat mérnek, és mérséklődés nem is várható egy ideig.

