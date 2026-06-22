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Nyitókép: Pixabay

Az egyik autópálya is elesett, sávlezárás, óriási a torlódás

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Nem elég a vasúti vágányzár a győri fővonalon, az M1-es autópályán is baleset volt.

Az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tata térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 68-as km-nél lezárták a külső sávot. Közel 2 km-es a torlódás – közölte az Útinform.

Mint írják, élénkül a forgalom az autópályák és a főutak, a fővároshoz közeli szakaszain, lassan telítődnek a sávok.

  • Ez leginkább az M3-son érezhető, Hatvan és Gödöllő között, valamint a mogyóródi szakaszon és az M0-s csomóponttól befelé kell számítani torlódásra.
  • Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak, az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni.
  • Már sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

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