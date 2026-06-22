Akár kényszerrel is, de erősödik a német katonai jelenlét Litvániában

Boris Pistorius az ARD közszolgálati televízió Bericht aus Berlin című műsorában úgy fogalmazott, ugyan továbbra is abból indulnak ki, hogy a túlnyomó többség önként fog jelentkezni a balti országban teljesítendő szolgálatra, de valószínűleg lesz egy „bizonyos százalék”, amelyet kötelezni kell.

„Ez a bevetési készültség kérdése helyben” – mondta Pistorius, hozzátéve: „számomra az a döntő, hogy a dandár a végén megvalósuljon és teljesítse feladatát”.

A védelmi miniszter szerint különösen olyan szakterületeken keletkezhet személyzethiány, mint a műszaki, logisztikai feladatok, vagy a nukleáris, biológiai és vegyvédelmi alakulatok. Ezeknél a jelentkezők köre is jóval kisebb, mint a harcoló alakulatoknál, s amennyiben az önkéntesek száma nem lenne elegendő, úgy első körben személyzeti megbeszéléseket folytatnak le. „És szükség esetén akkor kötelezettséget állapítanak meg” – mondta Pistorius.

Németország egy dandár létrehozásán dolgozik, amelyet tartósan telepítenének Litvánia területére. A mintegy 5000 fős alakulat a NATO keleti szárnya erősítésének egyik kiemelt projektje, amely külső fenyegetés esetén elrettentésül és a katonai szövetség védelme erősítéseként szolgál majd. A dandárt 2027-ig töltenék fel, az állomány harmada már a balti ország területén van.

Pistorius hétfőn utazik Litvániába, ahol megfigyelőként részt vesz a jelenleg ott állomásozó német 45. páncélosdandár hadgyakorlatán.