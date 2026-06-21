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Budapest, 2022. október 22. Az Államadósság Kezelõ Központ Zrt. (ÁKK) bejárata a Tabán irodaházban, a fõváros I. kerületében, a Krisztina térnél. MTVA/Bizományosi: Róka László
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

Új ember felel az államadósságért: vezetőváltás az ÁKK élén

Infostart / MTI

Június 22-től Tardos Gergely veszi át az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. vezetését – jelentette be a pénzügyminiszter vasárnap a Facebook-oldalán.

Kármán András azt írta, az ÁKK élén Tardos Gergely

az államháztartás finanszírozásáért, az államadósság és likviditás kezeléséért felel majd.

Ennek kapcsán fontos célkitűzés az állam kamatköltségeinek a leszorítása is annak érdekében, hogy jelentősebb forrás maradjon majd többek között közszolgáltatásokra: az eddig súlyosan alulfinanszírozott egészségügyre, oktatásra, közösségi közlekedésre és más infrastruktúra fejlesztésére, valamint a közszférában dolgozók bérére – tette hozzá.

A miniszter ismertetése szerint Tardos Gergely több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező közgazdász. Pályafutása során a makrogazdasági elemzés, előrejelzés, a monetáris és a fiskális politika, a kötvény- és devizapiacok területén vált szakértővé.

Ezelőtt az OTP Bank Stratégiai és Pénzügyi Divíziójának Elemzési Központját vezette igazgatóként. Felelős volt a magyarországi és a leányvállalati piacokra vonatkozó makrogazdasági, bankipiacméret-, hozamkörnyezet- és árfolyam-előrejelzésekért, illetve az utóbbiakra vonatkozó befektetési stratégiákért és az ágazati kockázatok felmérésért. Rendszeres résztvevője volt a Magyarországra érkező külföldi befektetőkkel folytatott tárgyalásoknak.

Korábban a Magyar Nemzeti Banknál az állami adósságkezeléssel, a kamategyenleg előrejelzésével, a magánszektor eladósodottságával, a külső egyensúllyal és a devizatartalék-stratégiával foglalkozott.

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Kezdőlap    Gazdaság    Új ember felel az államadósságért: vezetőváltás az ÁKK élén

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