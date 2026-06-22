ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.29
usd:
307.39
bux:
138501.78
2026. június 22. hétfő Paulina
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy öngyújtó lángja ég.
Nyitókép: Pixabay

Szabadulása után nyomban gyilkolni akaró nő pere kezdődött Szegeden

Infostart / MTI

Elkezdődött annak a nőnek a pere hétfőn a Szegedi Törvényszéken, aki szabadulása után megpróbált meggyilkolni korábbi barátjának új élettársát.

A jelenleg 46 éves nőt különös kegyetlenséggel, több ember és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével és rongálás vétségével vádolják.

A vádirat szerint a nő tavaly november 2-án szabadult a büntetés-végrehajtási intézetből. Még aznap vissza kívánt térni abba a szegedi lakásba, ahol börtönbevonulása előtt az élettársával lakott. Ekkor szembesült azzal, hogy a férfi a távollétében újabb párkapcsolatot létesített, a lakásban pedig új élettársával és két ismerősével lakik.

A vádlottat feldúlták a történtek, a nap folyamán alkoholt fogyasztott, majd este többször is szóváltásba került korábbi élettársával. A vita során azzal fenyegette meg a férfit és új párját, hogy ha továbbra is együtt lakják a lakást, rájuk gyújtja azt.

Az este folyamán a férfi egy rövid időre távozott, miközben új élettársa otthon maradt és aludt. A vádlott ekkor egy öngyújtóval meggyújtotta az alvó sértett alatti lepedőt. A lángra kapott lepedőt a sértett két lakótársa azonnal leöntötte vízzel, a nő így nem sérült meg. A férfi és új élettársa hajnalban elmentek otthonról.

A két másik lakó még aludt, amikor a vádlott erről tudva

tüzet rakott a lakásban, a tűz pedig az egész ingatlanra átterjedt. A lakók csak akkor ébredtek föl, amikor már az egész épület lángolt.

Egyikük alig tudott kimenekülni, mivel a lakás kijárata is nagy lánggal égett. Őt a mentők füstmérgezés gyanújával szállították kórházba.

A sértettek életét az mentette meg, hogy időben felébredtek és észrevették a tüzet.

Az ingatlanban a tűz következtében csaknem félmillió forintos kár keletkezett.

Az ügyészség arra az esetre, ha a vádlott beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról tíz év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságnak.

A vádlott tagadta bűnösségét, így ügyében tárgyaláson fog – előre láthatólag szeptemberben – dönteni a törvényszék.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Szabadulása után nyomban gyilkolni akaró nő pere kezdődött Szegeden

per

szegedi törvényszék

emberölés kísérlete

különös kegyetlenség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Starmert is túlélte a Downing Street macskája – jön Észak Királya

Starmert is túlélte a Downing Street macskája – jön Észak Királya
Bejöttek a várakozások és Sir Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn délután benyújtotta lemondását. Mindezt azután, hogy vezető pártbeli kihívója, Andy Burnham manchesteri polgármester választást nyert, bejutott a parlamentbe és jelezte: beindíthatja a vezetőválasztási versenyt. Mit kell tudni Észak Királyáról, a miniszterelnöki cím várományosáról?
 

Lemond Keir Starmer a brit Munkáspárt éléről – kiderült, meddig marad miniszterelnök

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart

Miután 13 órától az Országgyűlésben is nyitóbeszéd mond, 15 órakor rendkívüli sajtótájékoztatón is ismerteti a most benyújtandó javaslatokat a kormányfő. Várhatóan Sulyok Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról lesz szó.
 

Magyar Péter nyitja az Országgyűlés újabb kétnapos ülését

Rendkívüli kormányülést jelentett be Magyar Péter

Nagy hét jön a magyar gazdaságban

Kármán András az euró bevezetéséről írt, kijelölt egy kulcsdátumot is

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.22. hétfő, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lőttek Putyin és Trump alkujának, Moszkva Európát fenyegeti – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Lőttek Putyin és Trump alkujának, Moszkva Európát fenyegeti – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Moszkva győzni akar, saját céljainak megvalósítását, és nem várja az ukrajnai rendezésről Anchorage-ban aláírt megállapodások teljesülését - jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában. Német és francia törvényhozók az eddiginél jóval határozottabb fellépést sürgetnek az orosz árnyékflotta ellen. A képviselők szigorúbb ellenőrzéseket és az olajszankciókat kijátszó tankerek feltartóztatását követelik, miközben Moszkva már olyan ellenintézkedésekkel fenyegetőzik, mint a katonai kíséret biztosítása vagy akár a hajók aláaknázása - írja az RBC Ukraine. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem várt csapás érte a világ egyik legfontosabb energiaszolgáltatóját: óriási robbanás pusztított a létesítményben

Nem várt csapás érte a világ egyik legfontosabb energiaszolgáltatóját: óriási robbanás pusztított a létesítményben

Tizennyolc ember eltűnt, ötvennégy megsérült a Katar legfontosabb cseppfolyósított földgázt (LNG) feldolgozó telepén, Rász-Laffanban történt robbanás után.

BBC
Business Sport Travel Science
Keir Starmer resigns as prime minister and leader of Labour Party

Keir Starmer resigns as prime minister and leader of Labour Party

Starmer will remain as PM until Labour chooses a new leader - at the latest, that will happen before Parliament returns in September, or sooner if there is no contest.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 22. 10:26
A győri után egy másik vasúti fővonal is elesett
2026. június 22. 09:02
Óriási lángokkal ég egy hűtőház, hét településről gyűltek a tűzoltók Zalában
×
×