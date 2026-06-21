Emberéletet követelt a karambol, megrázó képek érkeztek

Az OTP Lakóingatlan Értéktérkép szerint 2025-ben országosan mintegy 20 százalékos forgalom- és árnövekedés volt tapasztalható a lakóingatlanok piacán. Idén fékeződő drágulás mellett a tavalyihoz hasonló tranzakciószám várható.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is hallott arról, hogy adott esetben kibővíthetik a tagságot vagy a kart kamarává alakíthatják át. Reagált a szervezetét ért kritikákra is az NPK újraválasztott vezetője.
Bár a Közel-Keleti USA-Iráni konfliktusban talán lassan elhihetjük, hogy az aktív katonai szakasz a lezárult, a globális energiapiac strukturális sebei velünk maradnak. Az összekapcsolt földgáz-piacok szempontjából a leginkább érintett és a márciusi támadásokban megsérült LNG kapacitások katari infrastruktúra helyreállítása éveket vesz igénybe. Bár a fizikai kár mindössze 2-3 cseppfolyósító egységre (szakszóval: “train”) korlátozódik, ez a látszólag kis kiesés éppen elég ahhoz, hogy elhalassza a globálisan várt gázbőséget, és magasabb szinten rögzítse az európai irányadó árakat.