Emberéletet követelt a karambol, megrázó képek érkeztek

Mint arról korábban beszámoltunk, frontálisan ütközött össze két gépkocsi a 32-es főút 63-as és 64-es kilométere között. Az ütközés erejétől az egyik jármű tetejével az árokba borult.

Zagyvarékas, 2026. június 21. Rendõr helyszínel egy összeroncsolódott személyautónál a 32-es út 63-as és 64-es kilométere között Zagyvarékasnál, miután a gépkocsi frontálisan ütközött össze egy másik autóval 2026. június 21-én. A balesetben egy ember meghalt. MTI/Donka Ferenc

Az autókban csak a vezetők utaztak, az árokba borult kocsi vezetőjét a szolnoki hivatásos tűzoltók emelik majd ki.

Zagyvarékas, 2026. június 21. Összeroncsolódott személyautó a 32-es út 63-as és 64-es kilométere között Zagyvarékasnál, miután a gépkocsi frontálisan ütközött össze egy másik autóval 2026. június 21-én. A balesetben egy ember meghalt. MTI/Donka Ferenc

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a közúti közlekedési balesetben egy ember életét vesztette.

Zagyvarékas, 2026. június 21. Összeroncsolódott személyautó a 32-es út 63-as és 64-es kilométere között Zagyvarékasnál, miután a gépkocsi frontálisan ütközött össze egy másik autóval 2026. június 21-én. A balesetben egy ember meghalt. MTI/Donka Ferenc

A rendőrök teljes útlezárás mellett helyszíneltek.