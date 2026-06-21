ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.72
usd:
306.65
bux:
137625.54
2026. június 21. vasárnap Alajos, Leila
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Összeroncsolódott személyautók a 32-es út 63-as és 64-es kilométere között Zagyvarékasnál, miután a két gépkocsi frontálisan ütközött össze 2026. június 21-én. A balesetben egy ember meghalt.
Nyitókép: MTI/Donka Ferenc

Emberéletet követelt a karambol, megrázó képek érkeztek

Infostart

Halálos közúti baleset történt vasárnap hajnalban történt a 32-es úton Zagyvarékasnál.

Mint arról korábban beszámoltunk, frontálisan ütközött össze két gépkocsi a 32-es főút 63-as és 64-es kilométere között. Az ütközés erejétől az egyik jármű tetejével az árokba borult.

Zagyvarékas, 2026. június 21. Rendõr helyszínel egy összeroncsolódott személyautónál a 32-es út 63-as és 64-es kilométere között Zagyvarékasnál, miután a gépkocsi frontálisan ütközött össze egy másik autóval 2026. június 21-én. A balesetben egy ember meghalt. MTI/Donka Ferenc
Zagyvarékas, 2026. június 21. Rendõr helyszínel egy összeroncsolódott személyautónál a 32-es út 63-as és 64-es kilométere között Zagyvarékasnál, miután a gépkocsi frontálisan ütközött össze egy másik autóval 2026. június 21-én. A balesetben egy ember meghalt. MTI/Donka Ferenc

Az autókban csak a vezetők utaztak, az árokba borult kocsi vezetőjét a szolnoki hivatásos tűzoltók emelik majd ki.

Zagyvarékas, 2026. június 21. Összeroncsolódott személyautó a 32-es út 63-as és 64-es kilométere között Zagyvarékasnál, miután a gépkocsi frontálisan ütközött össze egy másik autóval 2026. június 21-én. A balesetben egy ember meghalt. MTI/Donka Ferenc
Zagyvarékas, 2026. június 21. Összeroncsolódott személyautó a 32-es út 63-as és 64-es kilométere között Zagyvarékasnál, miután a gépkocsi frontálisan ütközött össze egy másik autóval 2026. június 21-én. A balesetben egy ember meghalt. MTI/Donka Ferenc

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a közúti közlekedési balesetben egy ember életét vesztette.

Zagyvarékas, 2026. június 21. Összeroncsolódott személyautó a 32-es út 63-as és 64-es kilométere között Zagyvarékasnál, miután a gépkocsi frontálisan ütközött össze egy másik autóval 2026. június 21-én. A balesetben egy ember meghalt. MTI/Donka Ferenc
Zagyvarékas, 2026. június 21. Összeroncsolódott személyautó a 32-es út 63-as és 64-es kilométere között Zagyvarékasnál, miután a gépkocsi frontálisan ütközött össze egy másik autóval 2026. június 21-én. A balesetben egy ember meghalt. MTI/Donka Ferenc

A rendőrök teljes útlezárás mellett helyszíneltek.

Zagyvarékas, 2026. június 21. Összeroncsolódott személyautók a 32-es út 63-as és 64-es kilométere között Zagyvarékasnál, miután a két gépkocsi frontálisan ütközött össze 2026. június 21-én. A balesetben egy ember meghalt. MTI/Donka Ferenc
Zagyvarékas, 2026. június 21. Összeroncsolódott személyautók a 32-es út 63-as és 64-es kilométere között Zagyvarékasnál, miután a két gépkocsi frontálisan ütközött össze 2026. június 21-én. A balesetben egy ember meghalt. MTI/Donka Ferenc
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Emberéletet követelt a karambol, megrázó képek érkeztek

rendőrség

halálos baleset

karambol

közúti baleset

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.22. hétfő, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
3–5 éves pofon a világpiacnak: Katar kiesése miatt egy időre elmarad az olcsó gáz korszaka

3–5 éves pofon a világpiacnak: Katar kiesése miatt egy időre elmarad az olcsó gáz korszaka

Bár a Közel-Keleti USA-Iráni konfliktusban talán lassan elhihetjük, hogy az aktív katonai szakasz a lezárult, a globális energiapiac strukturális sebei velünk maradnak. Az összekapcsolt földgáz-piacok szempontjából a leginkább érintett és a márciusi támadásokban megsérült LNG kapacitások katari infrastruktúra helyreállítása éveket vesz igénybe. Bár a fizikai kár mindössze 2-3 cseppfolyósító egységre (szakszóval: “train”) korlátozódik, ez a látszólag kis kiesés éppen elég ahhoz, hogy elhalassza a globálisan várt gázbőséget, és magasabb szinten rögzítse az európai irányadó árakat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így néz ki kívülről, belülről a viszkis rabló, Ambrus Attila álomotthona: árulják az ingatlant, még medence is van a kertben

Így néz ki kívülről, belülről a viszkis rabló, Ambrus Attila álomotthona: árulják az ingatlant, még medence is van a kertben

Ambrus Attila és felesége, Réka válik. Már közös házukat is árulják, amit most egy ingatlanos mutatott be kívülről, belülről a TikTok csatornáján.

BBC
Business Sport Travel Science
US-Iran talks to begin in Switzerland as Tehran says it closed Strait of Hormuz

US-Iran talks to begin in Switzerland as Tehran says it closed Strait of Hormuz

The US disputed Iran's claim the waterway is shut, a move Tehran says was a response to Israeli attacks in Lebanon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 21. 13:05
Új neveket jelentett be a szociális miniszter
2026. június 21. 12:52
Az M1-es most nem a legjobb választás
×
×