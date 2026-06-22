Aszály – van olyan magyar település, ahol már alig csorog a víz a csapból

Vízkorlátozást vezettek be a Hajdú-Bihar megyei Nagyrábén szombaton, a helyiek azt mondták, napközben sem főzni, sem mosni nem tudtak. A hőség miatt növekedett meg a vízfogyasztás a településen, a Vízmű ezért rendelte el a korlátozást – számolt be róla az RTL Híradó.

A vízmű attól tart, hogy kiürül a három másik települést is ellátó víztározó. A Magyar Vízközmű Szövetség úgy véli, több tucat másik olyan település lehet, ahol problémákat okozhat a nyári vízellátás.

A mintegy kétezer fős településen olyan szinten megnőtt a vízhasználat, hogy a települést ellátó tározó majdnem kiürült. A nyomáscsökkenés miatt alig csordogált a víz a csapból – mutatta be a csatornának egy helyi lakos. Másvalaki arról számot be, hogy az ő háztartásukban este 11 óráig szinte semmi víz nem volt, a szükségleteiket ásványvízzel igyekeztek pótolni.

A község vezetése a közösségi oldalon tette közzé, hogy a településen olyan mértékű vízkivétel tapasztalható, amely veszélyezteti négy település biztonságos ivóvíz-ellátását.

A Debreceni Vízmű Zrt. és a TRV Zrt. szakemberei egyeztetés után hozták a döntést, hogy Nagyrábén kénytelenek korlátozni a fogyasztást azért, hogy a nagy melegben nehogy teljesen leürüljön a víztározó. A lakosságot arra kérték, a vízfogyasztásukat korlátozzák a lehető legkevesebbre, ne öntözzenek, és ne töltsenek fel medencéket vezetékes vízzel.