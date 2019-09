Megdöbbentő felvételek: óriási a pusztítás Szegeden

Rövid időn belül csaknem ötszáz bejelentés érkezett a Csongrád megyei műveletirányítási központba a heves zivatarok okozta károk miatt. Autókra, családi házakra, főutakra és villanyvezetékekre dőltek a fák, ezért a megye több településén áramszünet van. Szegeden a Gogol utcában egy fa kidőlt, a vezeték is leszakadt és egy lakóházban is kárt tett. A szegedi hivatásos tűzoltók emelővel érkeztek a helyszínre. Szintén Szegeden, az Algyői úton több fa dőlt az úttestre, a sándorfalvai önkéntes tűzoltók szüntették meg a forgalmi akadályt. Makón, a Hold utcában is faágak szakadtak le, a makói hivatásos tűzoltók láncfűrésszel avatkoztak be a helyszínen. A viharos szél több épületben kárt okozott, Szegeden, a Dorozsmai úton egy kétszintes lakóház tetejét bontotta meg. A város hivatásos tűzoltói vonultak a helyszínre. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.

A Szegedi Nemzeti Színház lemeztetejét visszahajtotta a viharos erejű szél, így védelem nélkül maradt a deszkázat, ami miatt a színpad és a nézőtér egy része ázik. Barnák László főigazgató a delmagyar.hu-nak azt mondta, az érintett részeket lefóliázták, hogy ne ázzanak tovább. az irányítópultot is letakarták, valamint értesítették azonnal a katasztrófavédelmet, valamint az önkormányzatot. Ha az időjárás a továbbiakban kegyes lesz, a vasárnapi jubileumi előadás talán nem kerül veszélybe.

A Facebookra egyre több fotót és videót töltenek fel Szegedről, és a felvételek döbbenetes pusztításról árulkodnak. Gyökerestől fordított ki a szél fákat a földből, autókat törtek össze a lehulló ágak, egy toronydarú kezelője pedig a magasban ragadt, és onnan videózuta le a csaknem 150 kilométere/órás sebességű szél rombolását.

Nyitókép: Facebook